Escrito por Pedro Ernesto , supervisionado por Marcio Dolzan • Publicada em 22/09/2024 - 19:31 • São Paulo (SP)

O futebol do Corinthians viveu bons momentos no mês de setembro. Com o apoio da torcida, o Timão foi protagonista no cenário nacional.

O Corinthians é o campeão do Brasileirão Feminino de 2024. A equipe comandada por Lucas Piccinato venceu o São Paulo por 2 a 0 no segundo jogo da final, disputado neste domingo (22). O duelo marcou recorde de público na modalidade, com 44.136 presentes na Neo Química Arena. Antes, o maior público também era da Fiel, com 42.566 presentes, obtido na final do Campeonato Brasileiro de 2023, diante da Ferroviária.

No primeiro jogo da final, realizado no dia 15 de setembro, as Brabas já tinham conquistado uma vantagem ao vencer a primeira partida por 3 a 1, no MorumBis. Além disso, o Corinthians eliminou o Palmeiras na semifinal, com vitória no primeiro confronto por 3 a 1, e derrota no segundo jogo por 2 a 1.

No futebol masculino, o Corinthians passou por cinco jogos em setembro, com quatro vitórias na Neo Química Arena. Apesar da boa atuação, perdeu para o líder Botafogo fora de casa, no dia 14, pelo Brasileirão.

O mês marcou a classificação para a semifinal da Copa do Brasil, contra o Juventude, e a vantagem no jogo de ida da Sul-Americana, contra o Fortaleza. O Timão ainda venceu o Flamengo por 2 a 1, quebrando uma sequência negativa contra o rival.

A vitória do Corinthians por 3 a 0 contra o Atlético-GO, que também marcou a estreia de Memphis Depay, bateu o recorde de público na Neo Química Arena em 2024. Antes da partida, que levou 46.001 torcedores pagantes, para uma renda de 2.585.075,00, o recorde de público da equipe paulista no ano era no clássico contra o São Paulo, quando 45.747 corintianos estiveram presentes.

Para fechar o mês, o Corinthians enfrenta o Fortaleza nesta terça-feira (24), às 21h30, pelo jogo de volta das quartas da Sul-Americana, e depois joga contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 29, às 16h.