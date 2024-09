Com time misto no Morumbis, São Paulo perde de virada para o Internacional

Foto: Marco Miatelo/AGIF







Escrito por Rafaela Cardoso • Publicada em 22/09/2024 - 20:34 • São Paulo (SP)

O São Paulo não teve uma noite brilhante neste domingo (22), quando recebeu o Internacional, no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão. Com time misto, os mandantes até saíram na frente, com gol de Luciano, mas cederam a virada, perderam por 3 a 1, e seguem na quinta posição da tabela, com 44 pontos. O Colorado, que agora tem 41 pontos, foi às redes com Bruno Gomes, Thiago Maia e Alan Patrick.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

Como foi a partida?

O técnico Luis Zubeldía optou por uma formação diferente e alternativa visando o duelo decisivo contra o Botafogo, pela Libertadores. O São Paulo, no entanto, tinha peças acostumadas a aparecer no time titular, como Lucas Moura, Bobadilla e Luciano. E não demorou para o camisa 10 abrir o placar no Morumbis.

Aos 5 minutos, Luciano recebeu bom passe de Lucas e bateu colocado da pequena área para levar a torcida à loucura. Pouco tempo depois, o time teve a chance a chance de amplicar, mas Bobadilla carimbou a trave. Na metade do primeiro tempo, o Colorado conseguiu equilibrar a partida e foi às redes, com Bruno Gomes, que acertou um ótimo chute no canto direito de Jandrei para empatar, aos 42.

O segundo tempo começou com domínio colorado e, desta vez, quem marcou rapidamente foi o time gaúcho. Aos 8 minutos, após jogada trabalhada pelo lado direito, Thiago Maia virou o jogo, que ainda reservava mais um gol para o Inter. Aos 17 minutos, Alan Patrick marcou um golaço da entrada da grande área. No final, Zubeldía ainda mexeu no time e chegou a promover a entrada de Calleri e William Gomes, mas o São Paulo não conseguiu reverter o resultado.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O que vem por aí?

O São Paulo, agora, vira a chave e volta a focar na Libertadores. Na quarta-feira (25), o time de Luis Zubeldía recebe o Botafogo, no Morumbis, às 21h30, pelo jogo de volta das quartas de final do torneio continental. O primeiro duelo terminou empatado sem gols. Já o Colorado só volta a campo no próximo domingo (29), às 18h30, para enfrentar o Vitória, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

✅ FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 1 x 3 INTERNACIONAL

27ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

🥅 Gols: Luciano (5'/1°T) (1-0); Bruno Gomes (42'/1°T) (1-1), Thiago Maia (8'/2°T) e Alan Patrick (17'/2°T) (1-3)

🟨 Cartões amarelos: André Silva, Erick, William Gomes, Calleri e Rodrigo Nestor (São Paulo); Wesley (Internacional)

⚽ ESCALAÇÕES

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei, Igor Vinícius, Ferraresi, Ruan e Michel Araújo; Bobadilla (Galoppo), Marcos Antônio (Liziero) e Luciano (Calleri) ; Lucas Moura (William Gomes), Erick (Rodrigo Nestor) e André Silva.

INTERNACIONAL (Técnico: Roger Machado)

Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado (Rogel), Vitão e Bernabei; Fernando (Rômulo), Thiago Maia (Bruno Henrique) e Gustavo Prado (Wanderson); Alan Patrick, Wesley e Rafael Borré (Enner Valencia).