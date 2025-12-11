Uma imagem dos futuros uniformes do Fluminense para a temporada 2026 com Puma circulou nas redes sociais nesta quinta-feira (11). A foto mostra jogadores do time posando com as novas peças, produzidas pela Puma. A marca que assume o fornecimento de material esportivo a partir do próximo ano. O Lance! confirmou que o registro é autêntico e corresponde aos modelos que serão lançados.

A foto exibe a camisa tricolor, a branca e o uniforme de goleiro. A peça principal mantém o tradicional trio verde, branco e grená, enquanto o segundo uniforme será predominantemente branco. Já o goleiro Fábio surge trajando um modelo inteiramente preto. Canobbio, Samuel Xavier e Fábio estavam entre os atletas que posaram no ensaio

O acordo entre Fluminense e Puma foi finalizado recentemente e terá validade de cinco anos, até dezembro de 2030. A estreia oficial dos novos mantos está prevista para janeiro, quando serão lançados ao público. As primeiras competições em que o clube deve utilizar os novos modelos são a Copa São Paulo de Futebol Júnior e o Campeonato Carioca.

Por ainda estar sob contrato com a Umbro até o dia 31 de dezembro, o Fluminense só fará o anúncio formal da troca de fornecedora após a virada do ano.

Imagem vazada dos novos uniformes do Fluminense com a Puma melhorada com Inteligência Artificial (Foto: Reprodução)



