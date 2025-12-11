Auxiliar de Mano Menezes no Grêmio se despede do clube: 'Muitas lições'

O auxiliar técnico Thiago Kosloski, de 44 anos, encerrou seu ciclo no Grêmio ao final desta temporada. Ele chegou ao clube em abril de 2025 para integrar a comissão técnica de Mano Menezes, com quem já havia trabalhado anteriormente no Corinthians, no início de 2024, e no Fluminense, ao longo de 2024 e início de 2025.

Ao todo, o auxiliar esteve ao lado de Mano em 39 jogos, com 14 vitórias. O treinador esteve à frente do time nas eliminações para o CSA, na Copa do Brasil, ainda na terceira fase, e nos playoffs da Sul-Americana, diante do Alianza Lima.

No Campeonato Brasileiro, conseguiu ajudar o clube a sair da zona de rebaixamento e encerrou a competição na nona colocação, com 49 pontos, garantindo vaga na Sul-Americana da próxima temporada.

— Foi um ano de muitas lições e muito trabalho. Encontramos um cenário difícil, mas acreditamos no processo e conseguimos, juntos, recolocar o Grêmio em uma posição competitiva. Sou grato ao Mano pela confiança e a toda a comissão técnica pelo companheirismo diário — afirmou Kosloski.

Thiago Kosloski faz parte da comissão técnica de Mano Menezes (Foto: Victor Lannes/Divulgação)

Além da retomada no campeonato nacional, Kosloski também fez parte da conquista da Recopa Gaúcha, título conquistado sobre o São José, por 2 a 0, e que marcou seu primeiro troféu com o clube gaúcho.

— Os jogadores foram fundamentais nessa caminhada. A entrega deles, mesmo nos momentos mais duros, fez toda a diferença. E a torcida gremista, que empurra o time em qualquer circunstância, merece todo o reconhecimento — completou.

Em setembro, Kosloski chegou a comandar o Grêmio à beira do gramado no empate por 1 a 1 contra o Botafogo, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho finalizou 11 vezes, sendo duas em direção ao gol, enquanto o adversário somou sete arremates, quatro deles em direção à meta. O auxiliar destacou na ocasião a organização defensiva.

