Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (1º), pelo primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no estádio Nilton Santos. A partida será realizada às 17h45 (de Brasília), e os dois clubes divulgaram os jogadores relacionados para o clássico.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Veja os relacionados de Vasco e Flamengo para a partida

Relacionados do Vasco para a semifinal do Carioca (Foto: Divulgação)

Relacionados do Flamengo para a semifinal do Carioca (Foto: Divulgação)

O Cruz-Maltino não vai contar com o meia Tchê Tchê, que sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito no jogo contra o Botafogo, no dia 23 de fevereiro, ainda pela Taça Guanabara. Estrella e David, lesionados desde o ano passado, também desfalcam o Vasco. Paulinho Paula está suspenso e é mais uma baixa.

Jogadores que chegaram esta semana, Benjamin Garré, Loide Augusto e Nuno Moreira estão relacionados e podem fazer a sua estreia pelo Vasco no clássico contra o Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Driblando o Carnaval: Como chegar no Nilton Santos para assistir Vasco x Flamengo

Do lado rubro-negro, os desfalques são maiores. O Flamengo não conta com oito atletas, sete entregues ao departamento médico. Danilo não joga por controle de carga, Alex Sandro e Juninho estão em transição e Michael e Cebolinha se recuperam de lesão na coxa. Pedro e Viña ainda não estão liberados de lesões no joelho. O zagueiro Cleiton está suspenso e também desfalca o Flamengo.

➡️ Michael aparece com vestimenta árabe no CT do Flamengo e torcedores vão à loucura

Retrospecto Vasco x Flamengo

O retrospecto de Vasco x Flamengo não é favorável à equipe cruz-maltina em qualquer condição. São oito partidas consecutivas sem vitória sobre o rival. Ao todo, são seis triunfos do Rubro-Negro e dois empates. No Nilton Santos, os números também não são bons. Em 13 encontros no estádio, o Flamengo venceu seis vezes e o Vasco apenas duas.