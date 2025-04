Após imbróglio sobre o local do Clássico dos Milhões, ficou definido que Vasco x Flamengo, válido pela quinta rodada do Brasileirão, será disputado no Maracanã. Os clubes entraram em um acordo para que a partida tenha torcida 50/50, mas a fala de Rossi, goleiro rubro-negro, revoltou os torcedores vascaínos, mandantes do confronto.

O Bepe não permite que clássicos de alta tensão aconteça em São Januário, casa do Cruz-Maltino. A segunda opção seria o Nilton Santos, estádio do Botafogo, mas que estaria indisponível por conta de um show do cantor Thiaguinho. Sendo assim, a diretoria vascaína optou por um acordo com o Flamengo para a disputa do clássico no Maracanã. Mas a decisão não foi bem aceita pelos torcedores.

Nesta sexta-feira (17), o Flamengo divulgou uma fala do goleiro Rossi com as expectativas para o duelo de sábado. O jogador ressaltou jogar "em casa" mesmo sendo mando do Vasco. A declaração causou comentátrios dos torcedores cruz-maltinos.

– Acho que estamos em um momento bom. As coisas estão acontecendo bem dentro do campo. A expectativa para o sábado é muito grande. Mas ainda com a definição que o jogo vai ser o mando deles, mas o jogo é no Maracanã, na nossa casa, também na nossa torcida. Então, muitas expectativas boas para o jogo do sábado. A verdade é que é um trabalho muito bom. Eu sempre falo a mesma coisa, a defesa começa no ataque. E a gente vem fazendo boas partidas na parte defensiva. É isso, a gente sempre vai tentar não tomar gol, porque sabe que se não tomar gol, sempre está mais perto de vencer. Então é isso, continuar no mesmo caminho, no mesmo desafio. A gente continua tentando sair sem tomar gol no jogo. E o sábado clássico é um jogo importante, e a gente sabe que é muito importante não perder, não só para a sequência do jogo que vem por frente, mas para todo mundo que vai estar no Maracanã.

A diretoria vascaína também levou em consideração a chance de melhorar a relação entre os clubes para que possa mandar alguns jogos no estádio futuramente, já que São Januário deve entrar em reforma ao fim da temporada.

Vasco e Flamengo fazem o primeiro clássico carioca neste Campeonato Brasileiro. Os rivais se enfrentam às 18h30 (de Brasília), neste sábado (19), no Maracanã, pela quinta rodada.