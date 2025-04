Em clima de Páscoa, Flamengo encara o Vasco inspirado por ‘chocolate’ no rival; relembre

O Flamengo enfrenta o Vasco neste sábado (18), véspera da Páscoa, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. No duelo do primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Rubro-Negro aplicou um "chocolate" no Cruz-Maltino, na maior goleada da história do clube sobre o rival. O Lance! relembra como foi a partida.

Vasco 1 x 6 Flamengo - Brasileirão 2024

No dia 2 de junho de 2024, o Flamengo atropelou o Vasco por 6 a 1 no Maracanã, em jogo válido pela sétima rodada daquele Brasileirão. O Cruz-Maltino chegou a abrir o placar com Vegetti, mas o Rubro-Negro reagiu com Everton Cebolinha, Pedro, David Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, que marcaram seus nomes na história do Clássico dos Milhões.

Primeiro tempo

O Clássico dos Milhões disputado, com alta intensidade. O Vasco começou melhor e marcou logo aos oito minutos de jogo, com Vegetti acertando belo voleio na primeira finalização da partida. Contudo, o bom início cruz-maltino não refletiu o restante do duelo.

Everton Cebolinha foi um dos principais personagens da partida. O camisa 11 bateu de fora da área para empatar a partida aos 27', e deu uma assistência para Pedro, de peito, virar aos 32'. Em cobrança de escanteio aos 42', Cebolinha ainda encontrou David Luiz, que acertou voleio e fez o terceiro. Para piorar a situação dos vascaínos, João Victor foi expulso logo antes do intervalo.

Segundo tempo

Logo no início da segunda etapa, a vantagem rubro-negra se transformou em goleada. Arrascaeta recebeu passe de cobertura de Pedro e tocou por cima de Léo Jardim para marcar o quarto do Flamengo aos 6'/2ºT. O quinto foi de Bruno Henrique, que havia entrado minutos antes, batendo colocado de dentro da área após passe de Arrasca. Por fim, já aos 43', Gabigol fechou a conta finalizando na pequena área.

Vasco x Flamengo: onde assistir

Vasco e Flamengo se enfrentam a partir das 18h30 (de Brasília) deste sábado (19) pela 5ª rodada do Brasileirão. O jogo, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), terá transmissão exclusiva pelo Amazon Prime Video.

O Cruz-Maltino chega para encarar o Clássico dos Milhões após perder para o Ceará, na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, no Castelão. O time é o 7º colocado na competição com 6 pontos.

Já o Rubro-Negro goleou o Juventude por 6 a 0 e lidera o Brasileirão com 10 pontos. Os rivais farão o primeiro clássico carioca desta edição da competição.

