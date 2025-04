Flamengo tem seu melhor início de Brasileirão nos pontos corridos

A goleada por 6 a 0 sobre o Juventude rendeu ao Flamengo seu melhor início de Brasileirão na era dos pontos corridos após quatro rodadas disputadas. Atual líder da competição, o Rubro-Negro tem dez pontos somados, com três vitórias (contra Vitória, Grêmio e Juve) e um empate (com o Internacional).

Contudo, essa não é a primeira vez que o Fla tem essa campanha nos quatro primeiros jogos. O recorde iguala o começo do clube nos Campeonatos Brasileiros de 2008 e 2018. Em ambas ocasiões, a equipe não ficou com o título ao final do torneio.

Por outro lado, mesmo que a pontuação seja a mesma, o Flamengo leva vantagem em outros aspectos neste ano. São 11 gols feito pelo time em quatro jogos, marca superior às edições de 2008, quando fez seis, e 2018, com nove bolas nas redes. Ao mesmo tempo, o saldo de gols também é maior, já que sofreu dois gols em cada um dos recortes.

Como foi a quinta rodada em 2008 e 2018?

Se o Rubro-Negro havia chegado a dez pontos após quatro rodadas em duas oportunidades antes deste ano, os resultados posteriores em cada uma das edições não foram nada parecidos. Enquanto em 2008 a equipe manteve a invencibilidade, em 2018 a derrota veio na quinta partida do Brasileirão.

Há 17 anos, o Flamengo recebeu o Figueirense visando tomar a liderança do Cruzeiro, que também tinha dez pontos àquela altura. No Maracanã, um show rubro-negro comandado por Marcinho, que marcou três vezes, e Souza, autor de outros dois gols da goleada por 5 a 0. Mesmo com a vitória da Raposa, o Mais Querido assumiu a ponta e seguiu com o bom início de Brasileirão.

Por outro lado, a quinta rodada de 2018 não traz as melhores recordações. O Fla visitou a Chapecoense na Arena Condá e saiu derrotado por 3 a 2. Paolo Guerrero e Vinícius Júnior, com apenas 17 anos, fizeram os gols da equipe, que cedeu o resultado aos 46 minutos do segundo tempo. Mesmo assim, a equipe seguiu líder daquele Campeonato Brasileiro, mas viu Corinthians e Atlético-MG igualarem a pontuação.

Neste ano, a tabela do Brasileirão coloca o Vasco no caminho do Flamengo na quinta rodada. Embalado após golear o Juventude por 6 a 0 no último jogo, o Rubro-Negro busca manter o seu melhor início na história da competição. A bola rola no próximo sábado (19), às 18h30 (de Brasília), no Maracanã.

