Flamengo x Vasco no Brasileirão: retrospecto

O Clássico dos Milhões, como é conhecido o duelo entre Flamengo e Vasco, é um dos maiores e mais tradicionais confrontos do futebol brasileiro. A rivalidade transcende o Rio de Janeiro e mobiliza torcidas por todo o país. No Campeonato Brasileiro, o equilíbrio é uma marca registrada — com vantagem rubro-negra no número de vitórias. O Lance! te conta tudo sobre Flamengo x Vasco no Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Retrospecto geral de Flamengo x Vasco no Brasileirão

Em 64 jogos válidos pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo venceu 24 vezes (38%), o Vasco venceu 17 partidas (27%) e houve 23 empates (36%). O clube da Gávea também lidera no número de gols marcados: 86 contra 71 do Vasco.

Total de jogos: 64 Vitórias do Flamengo: 24 (38%) Vitórias do Vasco: 17 (27%) Empates: 23 (36%) Gols do Flamengo: 86 (média de 1,34 por jogo) Gols do Vasco: 71 (média de 1,11 por jogo)

Jogos com mando do Flamengo

Atuando como mandante, o Flamengo disputou 32 jogos contra o Vasco no Brasileirão, com 11 vitórias (34%), 15 empates (47%) e 6 derrotas (19%).

continua após a publicidade

Jogos: 32

Vitórias do Flamengo: 11

Empates: 15

Vitórias do Vasco: 6

Jogos com mando do Vasco

Nos 32 confrontos em que o Vasco foi o mandante, o equilíbrio é notável: o Flamengo tem leve vantagem com 13 vitórias (41%), contra 11 vitórias do Vasco (34%) e 8 empates (25%).

Jogos: 32

Vitórias do Vasco: 11

Empates: 8

Vitórias do Flamengo: 13

Maiores vitórias no Brasileirão

Flamengo:

6x1 – Brasileirão 2024 (fora de casa)

4x0 – Copa João Havelange (em casa)

Vasco:

5x1 – Brasileirão 2001 (em casa)

4x1 – Brasileirão 1997 (fora de casa)

Resultados mais repetidos de Flamengo x Vasco no Brasileirão

Flamengo 1x1 Vasco – O resultado mais comum em jogos com mando rubro-negro, ocorreu 9 vezes.

Vasco 1x1 Flamengo – Empate repetido 7 vezes como mandante vascaíno.

Estatísticas detalhadas

Flamengo

Jogos: 64 Vitórias: 24 Gols marcados: 86 Gols sofridos: 71 Jogos em que marcou gols: 80% Jogos em que sofreu gols: 72% Maior sequência de vitórias: 5 Maior sequência sem vencer: 8 Maior sequência de derrotas: 3

Vasco

Jogos: 64 Vitórias: 17 Gols marcados: 71 Gols sofridos: 86 Jogos em que marcou gols: 72% Jogos em que sofreu gols: 80% Maior sequência de vitórias: 3 Maior sequência de derrotas: 5 Maior invencibilidade: 8 jogos

Curiosidades do clássico de Flamengo x Vasco no Brasileirão

A maior goleada da história do clássico no Brasileirão aconteceu em 2024, com um 6 a 1 a favor do Flamengo, no estádio do Vasco. O confronto já teve vários empates seguidos, sendo comum resultados iguais de 1 a 1.

continua após a publicidade

O Flamengo é dominante fora de casa, com mais vitórias como visitante do que como mandante no Brasileirão. Com emoção, rivalidade e jogos históricos, Flamengo x Vasco segue sendo um dos confrontos mais esperados do calendário nacional. Apesar da vantagem rubro-negra em número de vitórias, o equilíbrio nos placares e a imprevisibilidade do clássico mantêm a chama da rivalidade acesa em cada novo duelo.