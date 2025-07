O Atlético-MG vive os últimos dias antes da reestreia na temporada. O Galo enfrenta o Bahia neste sábado, pelo Brasileirão, no dia 12 de julho, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. O adversário traz dificuldades recentes para o alvinegro.

Nas últimas três partidas entre os clubes, o Atlético anotou um empate e duas derrotas, um aproveitamento bem abaixo do ideal. Porém, se forem analisados os últimos cinco confrontos entre as equipes, o aproveitamento se iguala, com duas vitórias para cada e um empate.

O Atlético não derrota o Bahia desde 2023, quando venceu por 1 a 0, em Belo Horizonte. Quando se analisa somente jogos na Fonte Nova, o jejum cresce para quatro anos. O Bahia jogou a Série B em 2022, sendo um ano em que as equipes não se enfrentaram.

Últimos cinco jogos

Bahia 3 x 0 Galo - Brasileirão 2024

Galo 1 x 1 Bahia - Brasileirão 2024

Bahia 4 x 1 Galo - Brasileirão 2023

Galo 1 x 0 Bahia - Brasileirão 2023

Bahia 2 x 3 Galo - Brasileirão 2021

Desfalques do Galo

Cuca terá dois desfalques da equipe titular por conta de suspensão. Everson e Rony levaram o terceiro cartão amarelo e não podem atuar contra o Bahia. Gabriel Delfim vai entrar na vaga liberada pelo arqueiro titular atleticano.

Já o camisa 33 ainda não tem um substituto definido. Rubens pelo meio, Júnior Santos, Bernard, são opções que surgem para entrar na equipe.

No departamento médico, o Atlético conta com três jogadores. Cuello é o que está mais próximo de um retorno. O argentino vem fazendo corridas nos gramados da Cidade do Galo. O camisa 28 atleticano também tem uma lesão na coxa direita e não joga desde o dia 21 de maio.

Cadu e Carlos Maia são casos mais graves. Ambos possuem lesões no joelho direito e estão fazendo atividades na academia e fisioterapia.

Retorno importante

O Atlético-MG ganhou um reforço para a próxima partida contra o Bahia, neste sábado (12). O clube anunciou nesta segunda-feira, que Guilherme Arana está liberado e à disposição do técnico Cuca para o restante da temporada.

Arana se recuperava de uma lesão na região posterior da coxa direita. O lateral se contundiu no clássico contra o Cruzeiro, no dia 18 de maio, após apenas 18 minutos em campo.

O ídolo atleticano retornava de lesão naquela partida, justamente na coxa direita. Ele estava há um mês fora dos gramados, após se lesionar contra o Vitória, pelo Brasileirão.