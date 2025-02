Vasco e Flamengo se enfrentam neste sábado (1), às 17h45 (de Brasília), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. Após imbróglio entre os clubes e a Ferj, ficou definido que o confronto será no Estádio Nilton Santos. No local, aliás, o time da Gávea leva a melhor no retrospecto.

O Clássico dos Milhões já foi disputado 13 vezes na casa do Botafogo, o antigo "Engenhão". No total, são seis vitórias para o Rubro-Negro, duas para o Cruz-Maltino e cinco empates.

A última partida foi em março de 2022, pela décima rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo venceu por 2 a 1, com gols de Filipe Luís e Arrascaeta. O gol do uruguaio, aliás, foi em um bonito chute de longa distância.

Flamengo foi campeão em cima do rival no estádio

Em maio de 2011 o Flamengo foi campeão da Taça Rio em cima do Vasco no Estádio Nilton Santos. Após empate sem gol no tempo normal, o time de Ronaldinho Gaúcho e companhia levou a melhor nos pênaltis e venceu por 3 a 1.

Jogadores do Flamengo com a taça de campeão em cima do Vasco (Foto: Gilvan de Souza/Lancepress!)

Veja os números de Vasco x Flamengo no Estádio Nilton Santos