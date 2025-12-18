Andrés Gómez se adapta ao Vasco e vira destaque na reta final da temporada

O Vasco da Gama colhe os primeiros — e animadores — frutos da aposta em Andrés Gómez. Contratado por empréstimo junto ao Rennes, da França, na janela de transferências do meio do ano, o jovem ponta colombiano vem se adaptando rapidamente ao futebol brasileiro e já começa a justificar a confiança da comissão técnica.

continua após a publicidade

Após grande atuação contra o Fluminense na semifinal, Andrés foi eleito o "Craque Betano" da primeira partida da final entre Vasco e Corinthians, consolidando seu momento de ascensão com a camisa cruzmaltina. Até aqui, o atacante soma um gol e seis assistências em 20 partidas disputadas pelo clube.

➡️ Diniz, do Vasco, compara gramado do Corinthians ao sintético: 'Muito parecido'

Em entrevista coletiva após a vitória no Maracanã, o técnico Fernando Diniz revelou um detalhe curioso dos bastidores da contratação. Segundo o treinador, Jhon Arias, ex-Fluminense e atualmente no Wolverhampton, da Inglaterra, foi peça-chave para dar segurança à negociação. Arias e Andrés são naturais de Quibdó, pequena cidade da Colômbia, e já atuaram juntos pela seleção colombiana.

continua após a publicidade

— O Andrés é um jogador talentoso, mas estava praticamente sem jogar na França. A gente conhecia pouco. O vídeo dele é muito pior do que realmente ele é. Acabamos trazendo porque ele é da mesma cidade do Arias. Fomos bastante assertivos nessa última janela, não tivemos pressa — explicou Diniz.

O treinador ainda destacou que confiou mais nas informações repassadas por Arias do que nas imagens analisadas.

— Quando liguei para o Arias, ele me deu as informações que eu precisava para trazer o Andrés. Essa característica de um contra um me deu mais segurança falando com o Arias do que vendo o vídeo. É um menino muito bom e com enorme potencial. O Andrés está reconhecendo o próprio talento — completou.

continua após a publicidade

Andrés Goméz na apresentação do Vasco (Foto: Pedro Cobalea/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!

Trajetória internacional

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Andrés Gómez ganhou destaque com 12 gols e cinco assistências em 57 jogos. Na sequência, em 2023, transferiu-se para o Real Salt Lake, da MLS, onde viveu sua melhor fase: 65 partidas, 15 gols e 15 assistências, números que chamaram a atenção do futebol europeu.

O bom desempenho o levou ao Rennes, da França, mas o atacante não conseguiu repetir o mesmo rendimento. Em solo francês, marcou três gols, porém teve pouco espaço e sequência irregular, o que abriu caminho para o empréstimo ao Vasco.

Futuro em aberto

Emprestado até o meio do próximo ano, Andrés Gómez tem valor de compra fixado entre 4 e 5 milhões de euros. Caso mantenha a evolução e siga como peça decisiva no time de Fernando Diniz, o colombiano pode se tornar uma prioridade para a diretoria vascaína.