Atitude de jogador do Vasco antes de enfrentar o Corinthians repercute

Eleito o melhor em campo em Corinthians x Vasco, Andrés Gómez tem sido um dos maiores destaques das recentes decisões na Copa do Brasil. O colombiano chama atenção por sua ousadia, velocidade, ambidestria e, principalmente, personalidade. Antes do duelo, o ponta vascaíno já dava sinais de que colocaria fogo no jogo.

Nas redes sociais, viralizou um vídeo de Andrés Gómez piscando para a câmera, minutos antes do início de Corinthians x Vasco na Neo Química Arena, pela final da Copa do Brasil.

A carreira de Andrés Gómez

Revelado pelo Millonarios, da Colômbia, Gómez disputou 57 partidas, marcou 12 gols e deu cinco assistências antes de se transferir para o Real Salt Lake, nos Estados Unidos. Na Major League Soccer, viveu a melhor fase da carreira, somando 65 jogos, 15 gols e 15 assistências. O bom desempenho despertou o interesse do Rennes, que o contratou por 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões, à época).

Na França, no entanto, o atacante teve dificuldades de adaptação. Foram 19 jogos e três gols, mas com uma média de um gol a cada 123 minutos em campo, mostrando eficiência mesmo sem sequência.

Como foi Corinthians x Vasco?

Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 no duelo de ida da final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena. O Timão não conseguiu aproveitar o apoio da Fiel para levar vantagem para o jogo de volta no Maracanã e viu Fernando Diniz se sobressair em relação a Dorival Júnior nos primeiros 90 minutos da decisão.

O Corinthians não conseguiu furar a marcação do Vasco e criou poucas oportunidades no ataque. Foi a equipe carioca que teve mais chances, terminando a partida com 12 finalizações contra oito dos mandantes.

As equipes voltam a se encontrar no próximo domingo (21), no Maracanã, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h (de Brasília). Em caso de novo empate, com ou sem gols, a decisão da Copa do Brasil será nas penalidades.