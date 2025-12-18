"Como ganhar a Libertadores sem dar um chute a gol?". Essas palavras são de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, em declaração durante reunião no Conselho Deliberativo do clube, nesta semana. A mandatária alviverde foi direta ao criticar e relatar cobrança ao elenco depois do baixo desempenho nesta temporada de 2025.

Durante o evento, que teve discussão acalorada da presidente com um conselheiro do clube, Leila Pereira rebateu quem foi contrário ao seu discurso de que o Palmeiras perdeu os títulos para ele mesmo. Segundo a empresária, ela fez o que pode: "investi o que pude", disse.

– Todos sabemos que a responsabilidade foi nossa, não temos como ser campeões da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol. Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem gol? Eu não conheço. Agora não posso falar isso para não chatear meus atletas? Não, tem que falar, sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Eu fiz o que eu pude – afirmou, de acordo com áudio vazado da reunião.

A presidente alviverde também criticou alguns resultados do time no Campeonato Brasileiro, como os empates em casa contra Vitória e Fluminense, nas últimas rodadas, vacilos que custaram a liderança e também a taça da competição.

– Se vocês pensam que não há cobrança dentro do CT, existe e muita. Mas não vou ficar me descabelando para o torcedor achar que eu estou cobrando os atletas de uma forma irresponsável. Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, por causa de arbitragem. Não darmos um chute no gol? Não é possível. Isso é muito claro para mim – completou.

