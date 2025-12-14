O dilema entre mandar a finalíssima da Copa do Brasil contra o Corinthians em São Januário ou no Maracanã tem agitado os bastidores do Vasco. Após a classificação nos pênaltis diante do Fluminense, Rayan declarou ter uma preferência clara para o palco da grande final.

- Muito feliz por estar ajudando meu clube do coração, essa torcida aqui merece ser feliz. São 25 anos sofrendo, então essa torcida merece ser feliz. Vamos fazer o primeiro jogo lá em São Paulo, e se Deus quiser o jogo de volta vai ser em São Januário, para a gente sair campeão com essa torcida que é maravilhosa - disse Rayan, joia do Vasco.

Em diversas fases da Copa do Brasil, o diretor de futebol Vasco, Ademar Lopes, e também o ex-diretor Marcelo Sant'Ana, abordaram a questão. Segundo o dirigente, a postura da diretoria é de mandar todos os jogos possíveis em São Januário.

Todo vascaíno prefere jogar em São Januário, e nós não somos exceção Ademar Lopes

Nosso desejo, e eu falo pela diretoria, é sempre jogar o máximo de jogos possíveis em São Januário. Existem algumas limitações legais, por exemplo, o Bepe Marcelo Sant'Ana, ex-diretor de futebol

Vasco volta à final da Copa do Brasil após 14 anos

Depois de 14 anos, o Vasco está de volta à grande final da Copa do Brasil e decidirá o título contra o Corinthians. Após a vitória do Fluminense no tempo regulamentar pelo placar de 1 a 0, na noite deste domingo (14), o Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis por 4 a 3, com brilho do goleiro Léo Jardim, que defendeu duas cobranças, e se classificou para decidir o título.

Vasco bate o Fluminense nos pênaltis e volta à final da Copa do Brasil após 14 anos (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)<br>

