Léo Jardim exalta trabalho mental após classificação do Vasco: 'Realizamos um sonho'

Goleiro brilhou e fez duas defesas na disputa de pênaltis

Pedro Cobalea
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 15/12/2025
01:45
Léo Jardim classifica Vasco para final da Copa do Brasil
Léo Jardim classifica Vasco para final da Copa do Brasil (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
Herói do Vasco na classificação para a final da Copa do Brasil, o goleiro Léo Jardim destacou o trabalho, a concentração e o aspecto mental como fatores decisivos após defender dois pênaltis na disputa que garantiu a vaga cruzmaltina. Em entrevista depois da partida, o jogador celebrou o momento vivido pelo clube e projetou a briga pelo título.

- Muito trabalho, muita concentração para poder tomar as melhores decisões. Fico feliz por poder ajudar mais uma vez. Realizamos um sonho de estar nessa final e agora é lutar para alcançar esse título - afirmou Léo Jardim, ao comentar a atuação decisiva na disputa de penalidades.

Questionado sobre a possibilidade de o Vasco voltar a conquistar a Copa do Brasil após 14 anos, o goleiro ressaltou o peso histórico da campanha e a importância de recolocar o clube no protagonismo nacional.

- É um sonho da torcida e também é o nosso. Chegar nessa final é um feito muito marcante pra essa equipe. Colocar o Vasco de volta disputando grandes títulos, que é onde o Vasco tem que estar, é muito gratificante - disse o goleiro.

Léo Jardim classifica Vasco para final da Copa do Brasil
Léo Jardim classifica Vasco para final da Copa do Brasil (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF/GazetaPress)

Léo Jardim também detalhou o que passa pela cabeça do goleiro em uma disputa de pênaltis decisiva. Segundo ele, o confronto é definido mais pela mente do que pela técnica.

- É uma questão muito mental. A gente tenta desestabilizar o batedor da forma que pode. Eu tive uma intuição e conversei bastante com os preparadores de goleiros. Isso fez a diferença - explicou.

Outro tema abordado foi a decisão de mandar o jogo de volta da final no Maracanã, e não em São Januário. O goleiro revelou que a escolha foi debatida internamente e contou com o aval do elenco.

- Foi uma decisão unânime com os jogadores. O Maracanã é um grande templo do futebol. É o sonho de todo jogador disputar uma final ali - destacou.

Na decisão, o Vasco enfrenta o Corinthians em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. O primeiro jogo será nesta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), em São Paulo. A grande final será no domingo, no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

