menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Decisão da arbitragem em Vasco x Bahia revolta torcedores: ‘Isso não existe’

Equipes se enfrentam em partida atrasada da 16ª rodada

Breno-Carvalho-Cardao-Prata-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Breno Prata
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
20:15
Atualizado há 1 minutos
Vegetti em ação no jogo do Vasco contra o Bahia em São Januário pelo Brasileirão
imagem cameraVegetti em ação contra o Bahia no Campeonato Brasileiro (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário, nesta quarta-feira (24). No entanto, uma falta não assinalada pelo árbitro João Vitor Gobi em Philippe Coutinho revoltou os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 22 minutos da primeira etapa, o camisa 10 sofreu uma entrada dura do volante Rezende e ficou caído no gramado. O jogador do Bahia acabou atingindo o tornozelo do meia e o árbitro não marcou falta. Nas redes sociais, os torcedores contestaram a decisão da arbitragem. Confira abaixo.

Precisando de um respiro na tabela de classificação, o Vasco busca a vitória diante de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Bahia busca se manter na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade
Philippe Coutinho em ação contra o Bahia no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Philippe Coutinho em ação contra o Bahia no Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias