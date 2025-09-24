Decisão da arbitragem em Vasco x Bahia revolta torcedores: ‘Isso não existe’

Em partida atrasada da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Vasco e Bahia se enfrentam em São Januário, nesta quarta-feira (24). No entanto, uma falta não assinalada pelo árbitro João Vitor Gobi em Philippe Coutinho revoltou os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Aos 22 minutos da primeira etapa, o camisa 10 sofreu uma entrada dura do volante Rezende e ficou caído no gramado. O jogador do Bahia acabou atingindo o tornozelo do meia e o árbitro não marcou falta. Nas redes sociais, os torcedores contestaram a decisão da arbitragem. Confira abaixo.

Precisando de um respiro na tabela de classificação, o Vasco busca a vitória diante de sua torcida para se afastar da zona de rebaixamento. Por outro lado, o Bahia busca se manter na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade