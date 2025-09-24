menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Everton Ribeiro critica arbitragem de Vasco x Bahia: ‘Falta critério’

Equipes estão em situações opostas na tabela do Brasileirão

Rafael-Carmo-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Rafael Santos do Carmo
Salvador (BA)
Dia 24/09/2025
20:50
Everton Ribeiro em entrevista no intervalo de Vasco x Bahia (Foto: reprodução / Amazon Prime)
imagem cameraEverton Ribeiro em entrevista no intervalo de Vasco x Bahia (Foto: reprodução / Amazon Prime)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Vasco e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira em uma partida cheia de polêmicas de arbitragem no estádio São Januário, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1, mas o que chamou a atenção não foram os gols, e sim o excesso de faltas. O meia Jean Lucas, inclusive, acabou expulso.

continua após a publicidade

Relacionadas

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista durante o intervalo do jogo, o camisa 10 e capitão Everton Ribeiro criticou a arbitragem comandada por João Vitor Gobi.

— Aqui é muito difícil jogar, ainda mais se o juíz não seguir os critérios que ele vem adotando desde o primeiro lance com o [Luciano] Juba. O VAR chamou e ele não teve coragem de manter o que tinha apitado. Vamos conversar agora para tentar sair com o bom resultado — disse Everton ao canal Amazon Prime.

O excesso de faltas em Vasco x Bahia

Gilberto e Pumita batem boca em Vasco x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Gilberto e Pumita batem boca em Vasco x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A falta a que Everton Ribeiro se refere aconteceu antes mesmo do primeiro minuto de jogo, quando Cauan Barros deixou o braço no rosto do lateral Luciano Juba para impedir a passagem do atleta do Bahia depois de levar uma caneta. O jogador do Vasco não levou cartão.

continua após a publicidade

Em seguida, o atletas do time carioca reclamaram muito de uma chegada dura de Rezende em Coutinho na parte central do campo, que também não rendeu nem mesmo cartão amarelo ao volante do Bahia.

Logo depois do gol tricolor, Jean Lucas deixou o braço no rosto de Cauan Barros e foi expulso aos 35 minutos depois de revisão do confuso árbitro João Vitor Gobi no VAR. Ainda deu tempo para mais.

continua após a publicidade

Em lance de bola parada, David deixou o braço no rosto de Gilberto dentro da área do Bahia, para mais uma sessão de reclamações contra o árbitro.

O nervosismo de Bahia e Vasco nesta quarta-feira reflete a necessidade dos times por uma vitória. Em situações opostas na tabela, o Tricolor busca aproximação do G-4, enquanto o Cruzmaltino quer se distanciar da zona de rebaixamento.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias