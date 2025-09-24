Everton Ribeiro critica arbitragem de Vasco x Bahia: ‘Falta critério’

Vasco e Bahia se enfrentam na noite desta quarta-feira em uma partida cheia de polêmicas de arbitragem no estádio São Januário, em duelo atrasado válido pela 16ª rodada do Brasileirão. O primeiro tempo terminou empatado por 1 a 1, mas o que chamou a atenção não foram os gols, e sim o excesso de faltas. O meia Jean Lucas, inclusive, acabou expulso.

continua após a publicidade

✅Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista durante o intervalo do jogo, o camisa 10 e capitão Everton Ribeiro criticou a arbitragem comandada por João Vitor Gobi.

— Aqui é muito difícil jogar, ainda mais se o juíz não seguir os critérios que ele vem adotando desde o primeiro lance com o [Luciano] Juba. O VAR chamou e ele não teve coragem de manter o que tinha apitado. Vamos conversar agora para tentar sair com o bom resultado — disse Everton ao canal Amazon Prime.

O excesso de faltas em Vasco x Bahia

Gilberto e Pumita batem boca em Vasco x Bahia (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

A falta a que Everton Ribeiro se refere aconteceu antes mesmo do primeiro minuto de jogo, quando Cauan Barros deixou o braço no rosto do lateral Luciano Juba para impedir a passagem do atleta do Bahia depois de levar uma caneta. O jogador do Vasco não levou cartão.

continua após a publicidade

Em seguida, o atletas do time carioca reclamaram muito de uma chegada dura de Rezende em Coutinho na parte central do campo, que também não rendeu nem mesmo cartão amarelo ao volante do Bahia.

Logo depois do gol tricolor, Jean Lucas deixou o braço no rosto de Cauan Barros e foi expulso aos 35 minutos depois de revisão do confuso árbitro João Vitor Gobi no VAR. Ainda deu tempo para mais.

continua após a publicidade

Em lance de bola parada, David deixou o braço no rosto de Gilberto dentro da área do Bahia, para mais uma sessão de reclamações contra o árbitro.

O nervosismo de Bahia e Vasco nesta quarta-feira reflete a necessidade dos times por uma vitória. Em situações opostas na tabela, o Tricolor busca aproximação do G-4, enquanto o Cruzmaltino quer se distanciar da zona de rebaixamento.