Especialista aponta erro grave de arbitragem em Vasco x Bahia

Vasco e Bahia estão se enfrentando, nesta quarta-feira (24), pelo Campeonato Brasileiro. Até aqui, Tricolor de Aço e Cruzmaltino vão empatando em 1 a 1, com gols de Sanabria e Coutinho. Nadine Bastos apontou um erro grave da arbitragem ao longo do primeiro tempo.

Aos 22 minutos, Rezende, do Bahia, deu uma entrada forte em Coutinho, do Vasco. Em campo, o árbitro sequer marcou falta, causando revolta nos jogadores cruzmaltinos. O VAR não recomendou revisão, e o jogo seguiu normalmente.

Depois, por volta de 30 minutos, Jean Lucas deu uma cotovelada em Barros, volante do Vasco. O VAR chamou, e o árbitro João Victor Gobi expulsou o jogador. Para Nadine Bastos, comentarista do Prime Vídeo, a arbitragem errou no primeiro lance.

O árbitro, na parte disciplinar, não está muito bem. O lance do Rezende (em Coutinho) ele nem falta marcou, muito menos deu cartão amarelo. Poderia ser revisão para vermelho na minha opinião. O lance do Rezende foi muito mais cartão vermelho do que esse (de Jean Lucas). O árbitro tem muita dificuldade na parte disciplinar, está demonstrando isso - disse Nadine Basttos.

Veja o lance polêmico em Vasco x Bahia

Escalação das equipes

Vasco e Bahia estão se enfrentando no Campeonato Brasileiro, em jogo que já teve VAR, polêmica e dois gols. Rogério Ceni definiu assim a escalação do Bahia contra o Vasco: Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Rezende, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Michel Araújo; Sanabria e Willian José.

Já o Vasco de Fernando Diniz vai a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros e Coutinho; Andrés Gómez, Nuno Moreira e Vegetti.