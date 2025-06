O sistema defensivo é um problema crônico do Vasco na "Era SAF". Nem menos os grandes investimentos fizeram com que o Cruz-Maltino pudesse ter um desempenho positivo nas rodadas iniciais do Brasileirão.

Desde 2023, o Vasco coleciona dados negativos quando se trata de gols sofridos. No entanto, a temporada de 2025 é que o Cruz-Maltino tem as melhores estatísticas em comparação aos outros anos. Confira o levantamento das campanhas, até a 11ª rodada do Brasileirão, feito pelo Lance! abaixo.

2023

Vasco sofreu 20 gols Terceira pior defesa 7 derrotas 19º lugar na tabela

2024

Vasco sofreu 22 gols Pior defesa do Brasileirão 7 derrotas 15º lugar na tabela

2025

Vasco sofreu 15 gols Quarta pior defesa ao lado do Fortaleza 7 derrotas que nem Santos e Juventude. Uma a menos que o Vitória, lanterna do Brasileirão 15º lugar

Em 2025, as falhas são uma marca do sistema defensivo. Em diversos jogos o filme se repetiu, os adversários se aproveitaram de erros individuais do Vasco.

Corrigir erros defensivos também é uma missão para Diniz na Data Fifa (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

O que pensa Diniz sobre o sistema defensivo do Vasco?

Em três jogos com Diniz, o Vasco sofreu quatro dos 15 gols sofridos no Brasileirão de 2025. No somatório quando foi comandado por Carille e Felipe, o Cruz-Maltino levou 11 gols em oito partidas.

Após a derrota para o Bragantino, Diniz não individualizou a culpa e apontou a recomposição como o principal problema. Para o técnico, o time precisa "recompor rápido".

- O time já sabe que tem que recompor. Nós fomos extremamente eficientes contra o Melgar mesmo com 3 a 0. O time já entendeu que precisa recompor rápido, quando você leva 1 a 0 muda esse cenário.