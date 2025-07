Entenda como Marcos Antônio se tornou modelo de contratação para o São Paulo

O São Paulo vive uma expectativa no mercado. No momento, o Tricolor tem três focos: um lateral-direito, um zagueiro e um meio-campista. Sabendo das condições financeiras, um caminho é certo: Marcos Antônio está sendo tomado como molde para contratações futuras.

continua após a publicidade

O jogador chegou ao Tricolor emprestado pela Lazio, da Itália. Seu vínculo terminaria na metade do ano. O São Paulo conseguiu convencer a equipe a prorrogar o empréstimo até o final do ano, mantendo as cláusulas que obrigam a compra do jogador. O Lance! apurou que mirando novos reforços, o São Paulo estaria seguindo este padrão.

A reportagem confirmou que o clube entende que não consegue trazer ninguém em definitivo, então por este motivo, um empréstimo ou alguém livre no mercado seria a opção. Além disso, o ideal seria uma folha salarial condizente com a realidade econômica do time. Dinenno e Gonzalo Tapia, que foram as contratações mais recentes, seguiram estes parâmetros.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

No caso de Marcos Antônio, existe ainda uma possibilidade de parcelamento no caso de compra em até três prestações anuais, com a primeira sendo paga no momento da aquisição definitiva, o que ajudou o São Paulo nas conversas.

➡️Stuttgart e São Paulo: como funciona a parceria entre o time alemão e Cotia?

Marcos Antonio se tornou molde para próximos passos do São Paulo no mercado (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Focos do São Paulo no mercado

O São Paulo entende que o setor defensivo é o que mais precisa ser reforçado no momento. A vinda de um lateral-direito que seja versátil é destacada. No caso do meio-campista, o Tricolor entende que seria um cenário mais complicado e distante.

continua após a publicidade

O Tricolor também não se fecha para a vinda de estrangeiros. Sem Calleri até o final do ano, na teoria, estaria sobrando uma vaga. O Lance! confirmou que, mesmo assim, se vier alguém de fora será alguém visto como certeza absoluta em termos de qualidade.