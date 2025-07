Rony, do Atlético-MG, pede rescisão de contrato com o clube na justiça

Nesta terça-feira, Rony, atacante do Atlético-MG, pediu rescisão do contrato com o clube mineiro. O jogador entrou na justiça e pediu o fim do vínculo por conta de atraso de salários.

A informação foi adiantada pelo Canal do Frossard e confirmada pelo Lance! Rony foi contratado por cerca de 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões) no início do ano. O atacante fez 29 jogos, marcando 10 gols com a camisa atleticana.

Rony e seu staff entendem que os atrasos de salários são o suficiente para a justiça dar ganho de causa ao jogador. Vale lembrar que o Atlético fez o pagamento recentemente do que devia aos atletas. Atualmente, o clube deve uma parcela do direito de imagens, que venceu no dia 20 de julho.

Nota do Atlético

O Atlético soltou uma nota aos jornalistas informando que foi notificado pela Justiça do Trabalho do caso. O clube afirmou que todos os salários estão em dia, com uma parcela do direito de imagens atrasada em dois dias.

"O Atlético informa que foi notificado pela Justiça do Trabalho, em ação ajuizada pelo atacante Rony, cujos pedidos ainda desconhecemos.

O Galo esclarece que está com os salários (CLT) rigorosamente em dia, e somente com uma parcela dos direitos de imagem atrasada em apenas dois dias.

O Clube aguarda obter mais informações para tomar as medidas necessárias e cabíveis."

Rony em ação no jogo do Atlético-MG contra o Iquique pela Sul-Americana (Foto: Divulgação / Atlético-MG)

