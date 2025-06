Entenda os planos de Diniz para o Vasco na Data Fifa

O Vasco só volta a campo para enfrentar o São Paulo no dia 12 de junho. Este período é importante para Fernando Diniz trabalhar em diversos aspectos antes de mais uma pausa na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Segundo Diniz, a pausa para Data Fifa será fundamental para trabalhar o aspecto físico e tático o Vasco. Além disso, a questão emocional também será abordada pelo técnico neste período.

- Ela (pausa) vem em um bom momento para dar mais condição ao time. Vamos trabalhar com extrema dedicação para o time ficar mais forte e ganhar recurso em todos os aspectos do jogo. Aspecto físico, emocional e tático… Vai servir em tudo - contou Diniz em coletiva.

continua após a publicidade

Fora essas três vertentes, Diniz tem preocupação com o sistema defensivo. Após a derrota para o Bragantino, o técnico do Vasco apontou diversos erros da equipe nas jogadas dos gols do adversário. O Cruz-Maltino tem a terceira pior defesa do Brasileirão, com 15 gols sofridos.

- O segundo gol do Bragantino foi um erro muito coletivo. Todo mundo sabe que a gente errou um monte de coisa. Era uma falta, abrimos o centro do campo, não fizemos pressão adequada. O jogador recebeu a bola livre, o Piton fez o movimento correto de ir para as costas, a gente tinha que preencher a área e demoramos de fazer o movimento defensivo. Não gosto de individualizar. Foi algo coletivo - pontuou o técnico. E complementou:

continua após a publicidade

- O segundo gol foi uma falta de recomposição muito clara, os jogadores não estavam cansados. No fundo, o time já entendeu o que precisa fazer, mas precisa ser mais consistente.

➡️ Saiba os motivos que fazem Vasco desistir de renovar com Payet e antecipar fim do contrato

Crias da base e outros atletas

Em mais de uma oportunidade, Diniz se queixou de não conhecer alguns jogadores. Desde que chegou ao Vasco, o técnico optou por potencializar o time base. O calendário era uma das explicações para a falta de conhecimento sobre alguns atletas como Benjamín Garré e Loide Augusto.

Apesar de estudar a base desde antes de acertar com o Vasco, Diniz preferiu não arriscar. No entanto, em vídeos publicados pelo próprio clube já foi possível ver o atacante GB e o meia Lukas Zuccarello entre os profissionais.

GB treinou entre os profissionais (Foto: Reprodução/VascoTV)

Vasco e São Paulo se enfrentam pela última vez antes da Copa do Mundo de Clubes. Os times se enfrentam às 21h30 de quinta-feira (12), no Morumbis.