Atitude de Rony com Atlético-MG assusta web: ‘Do nada?’

O atacante Rony entrou com uma ação na Justiça do Trabalho para rescindir o contrato com o Atlético-MG, nesta terça-feira (22). A informação foi adiantada pelo Canal do Frossard e confirmada pelo Lance!. O vínculo do jogador com o clube vai até dezembro de 2027.

Rony e seu staff entendem que os atrasos de salários são o suficiente para a justiça dar ganho de causa ao jogador. Vale lembrar que o Atlético fez o pagamento recentemente do que devia aos atletas. Atualmente, o clube deve uma parcela do direito de imagens, que venceu no dia 20 de julho.

O caso corre em segredo de Justiça. O Atlético admite dois dias de atraso no pagamento dos direitos de imagem, mas afirma que não há débitos salariais ou de FGTS em aberto.

Rony se despediu de colegas de elenco e de funcionários do clube no horário do almoço desta terça-feira (22).

Segundo a Lei Geral do Esporte (nº 14.597/2023), o atleta profissional pode pedir a rescisão indireta do contrato se houver atraso igual ou superior a dois meses nos pagamentos de salários, direitos de imagem, FGTS ou encargos previdenciários. Nesses casos, o rompimento do vínculo pode ocorrer sem multa ao jogador.

Rony no Atlético-MG

Rony foi contratado pelo Atlético em fevereiro por 6 milhões de euros (cerca de R$ 35,9 milhões). Pelo clube, disputou 29 partidas e marcou 10 gols.

