Stuttgart e São Paulo: como funciona a parceria entre o time alemão e Cotia?

O São Paulo apresentou nesta terça-feira, dia 22 de julho, a parceria que está sendo montada entre Cotia, base tricolor, e o Stuttgart, time alemão que disputa a Bundesliga. A apresentação explicou alguns pontos entre este intercâmbio alemão e brasileiro.

A apresentação da parceria contou com representantes dos dois clubes. Do lado alemão, participaram o ex-jogador brasileiro Cacau, embaixador da equipe europeia, e o diretor de futebol Stephan Hildebrandt. Já pelo lado tricolor, os diretores Moretto e Douglas esclareceram algumas questões.

Intercâmbio entre as bases do Stuttugart e Cotia

Um dos pilares da parceria entre Stuttugart e Cotia é ter uma troca de experiências entre os dois times. Isto é, trazer talentos de ambos os lados para viverem experiências na Alemanha e no Brasil. Recentemente, por exemplo, dois jogadores do São Paulo passaram um período no centro de treinamento do clube alemão - Nicolas Bosshardt e Samuel Jonathan.

A ideia é que em breve sejam enviados mais jogadores, tanto para Cotia quanto para lá. Quanto a idades e categorias, não existe um mínimo. A intenção na próxima "leva", por exemplo, seria mandar jogadores de categorias diferentes.

Entre os aprendizados, além de uma troca cultural e técnica, a ideia também seria influenciar na disciplina. Não no sentido de repreender comportamentos, mas de trazer incentivos e impulsionar oss jogadores. Isso foi destacado por Stephan, diretor das categorias de base do Stuttugart.

Inclusive, as acomodações de Cotia impressionaram o dirigente alemão.

- Essa parceria é para unir os dois clubes. Esse espaço de Cotia tem alma, ele respeita o meio-ambiente, você tem animais, lagos, você consegue vivenciar tudo, é isso que os jogadores têm falado. Eles têm o que é preciso para todas as idades, desde os mais jovens até os mais velhos, respeitando cada aspecto de cada idade. Nossos jogadores estão encantados com isso tudo. É difícil comprar com o que temos lá, esse respeito ao meio ambiente é difícil em meio ao espaço que temos - disse Stephan.

(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

A parceria tem interesse financeiro?

A parceria entre Stuttgart e São Paulo não tem focos em vendas ou mercado. Destacado por Douglas Schwartzmann, diretor de base do Tricolor, não existe um cunho financeiro por trás de nenhum dos dois times.

- Os princípios básicos da parceria são de 100% intercâmbio e transferência de conhecimento. Estivemos em Stuttgart em janeiro para um torneio e começamos a entender diferenças e semelhanças. A principal semelhança é que eles têm o mesmo perfil de prestar atenção primeiro no ser humano, antes do atleta. A diferença é a cultura: muita disciplina. O Samuel e o Nicolas que estiveram por lá voltaram melhores. Essa parceria não tem interesse financeiro. Não é para eles comprarem nossos atletas ou nós os deles - explicou.

Competições e próximos passos

Além do intercâmbio, a parceria entre as equipes também está propondo algumas competições. Na última semana, foi disputado em Cotia um campeonato amistoso entre São Paulo, Stuttgart, Palmeiras e Clube Vital. O Tricolor encerrou a fase de grupos nesta terça e garantiu a vaga na final contra o Palmeiras.

Em janeiro, o Stuttgart deve retornar ao Brasil para outra competição do gênero. Quanto aos próximos jogadores, os times estão avaliando nomes em potenciais para realizar o intercâmbio.