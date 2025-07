O Volta Redonda conquistou uma vitória emocionante no último sábado (19), ao superar o Athletico-PR por 3 a 2, no Estádio Raulino de Oliveira, em partida válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O Tricolor de Aço saiu perdendo por 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas virou na segunda etapa com gols de MV, André Luiz e Ítalo. O resultado deixou a equipe com 18 pontos, mesma pontuação do Paysandu-PA, primeiro time fora da zona de rebaixamento, e a apenas uma vitória de deixar o Z4.

Veja a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro!

Um dos destaques do triunfo foi o volante André Luiz. Ele saiu do banco durante o segundo tempo e marcou o gol que empatou o confronto. Segundo ele, a partida representa mais do que três pontos para o Volta Redonda: é um marco para o grupo e pode dar novo ânimo na sequência da competição.

— Foi um jogo muito difícil. Mostramos a força do nosso elenco e conseguimos uma vitória que nos dá moral e confiança para a sequência da competição. Cada jogo é uma final. Sabemos da responsabilidade que temos e vamos continuar batalhando até o fim — afirmou o jogador.

André Luiz (à esquerda) e Raí, do Volta Redoda (Foto: Anderson Mendes/Volta Redonda)

Questionado sobre o que pode ser o diferencial do Voltaço na sequência da Série B, André destacou a força do coletivo como peça-chave para enfrentar uma competição tão equilibrada.

— Acredito que a união do elenco pode ser o diferencial, pois precisamos de todos bem para aproveitar cada oportunidade. Quando estamos juntos e fechados, conseguimos superar os desafios. A Série B é muito dura, então a força do grupo faz toda a diferença — completou.

O próximo compromisso do Volta Redonda será contra a Chapecoense, fora de casa, em Santa Catarina, nesta quarta-feira (23), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó. A equipe catarinense vem evoluindo, está no G4 da competição e promete um duelo complicado. Entretanto, André Luiz mostrou confiança no desempenho do time do Sul do Rio de Janeiro.

— Será um jogo difícil. Temos que ir para lá competir, ganhar os duelos individuais e pôr em prática o nosso jogo. Vamos com confiança e buscando sempre a vitória. Sabemos que eles vêm numa crescente, mas também acreditamos muito no que podemos fazer — finalizou o volante.