Vasco avalia Mário Branco para cargo de diretor de futebol

Há quase um mês sem um diretor de futebol, o Vasco segue em busca de nomes para assumir o cargo que está vago desde a saída de Marcelo Sant'Ana. Mário Branco, português que deixou o Fenerbahçe, da Turquia, é mais um dos dirigentes que estão sendo avaliados. A informação foi publicada primeiramente pela página "NewsColina" e confirmada pelo Lance!.

O Vasco tomou conhecimento de Mário Branco quando estava negociando a venda de GB para o Fenerbahçe. A diretoria gostou do dirigente.

Rodrigo Caetano era o "Plano A" do Vasco para assumir o cargo. O diretor da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) recusou a proposta, mas deixou as portas abertas após a Copa do Mundo.

Mais nomes na pauta do Vasco

Sem Rodrigo Caetano, o Vasco não tem um nome que é unanimidade. Além de Mário Branco, mais dois dirigentes estão sendo avaliados pelo clube: Bruno Spindel, do Flamengo, e Fabinho Soldado, do Corinthians.

Diretor alinhado com Diniz

O novo diretor de futebol do clube terá que obrigatoriamente ser alinhado com as ideias de Fernando Diniz. O dirigente também precisará dar respaldo ao técnico e, também, ter conhecimento no mercado da bola.