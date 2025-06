São Paulo dá sequência à preparação para pegar o Vasco pelo Brasileirão

O São Paulo treinou na manhã desta sexta-feira (6), no CT da Barra Funda, dando sequência à preparação para enfrentar o Vasco, em partidad válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na próxima quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

Depois de dois dias em que as atividades foram muito focadas na parte física, o técnico do Tricolor, Luis Zubeldía, juntamente com comissão técnica deram ênfase aos trabalhos com bola. Depois que a preparação física comandou o aquecimento, houve diferentes atividades técnicas. Inicialmente, os trabalhos foram de troca de passes e posse de bola.

Na sequência, o comandante argentino separou duas equipes para um jogo de 11 contra 11, primeiro em espaço curto e posteriormente utilizando a maior parte do campo. O Tricolor volta a treinar na manhã de sábado (7), novamente no CT da Barra Funda.

O São Paulo é o 13° colocado na tabela do Nacional, com 12 pontos em 11 jogos, enquanto o Vasco vive uma situação ainda mais complicada atualmente, já que soma apenas 10 e ocupa a 15ª posição.

Departamento médico do São Paulo

São oito atletas no departamento médico do clube atualmente: Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (edema na coxa esquerda), Lucas (estiramento no joelho direito), Igor Vinícius (lombalgia), Ferreirinha (lesão na fáscia plantar), Ruan (dores no joelho), Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar) e Marcos Antônio (processo de recuperação de lesão na coxa esquerda).

