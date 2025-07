O Fluminense volta à campo pelo Brasileirão nesta quarta-feira (23) e pode ganhar o reforço de Paulo Henrique Ganso. O camisa 10 teve uma lesão muscular detectada antes da partida contra o Cruzeiro (17/7), mas treinou normalmente nos últimos dias e pode estar à disposição de Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

A situação foi informada pelo treinador após a derrota para o Flamengo, na rodada passada. Renato afirmou que o jogador estava relacionado para o confronto contra o time mineiro, mas ficou de fora por conta da contusão.

— O Ganso é importante no grupo, um dos líderes do grupo, eu converso bastante com ele. Muita gente falou que eu tive um problema com ele, mas não teve problema nenhum. O Ganso não jogou porque está machucado. Fez exame, deu quase um grau 1 [na lesão]. Ele estava escalado pra jogar contra o Cruzeiro e, na véspera, ele sentiu a perna. Fez o exame e constatou a lesão — explicou Renato.

continua após a publicidade

O retorno do meio-campista será confirmado no dia da partida e, caso isso ocorra, a comissão técnica terá mais opções para armar o time. No Mundial, o treinador utilizou uma formação com três volantes para dar mais intensidade de combatividade ao setor, o que se repetiu no clássico — todas elas sem Ganso. Contudo, no clássico, a escalação funcionou defensivamente, não ofensivamente. Assim, pode optar pelo 3-5-2 com o camisa 10, ou mesmo retornar ao 4-3-3.

➡️ Sem Arias, quem deve assumir o protagonismo no ataque do Fluminense?

Ganso em treino do Fluminense nesta terça-feira (22) (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Ganso pode ser a solução para a criação no Fluminense

Com problemas criativos, o retorno de Ganso pode ajudar o Tricolor a superar o Palmeiras na 16ª rodada. A saída de Jhon Arias expôs a deficiência do setor ofensivo do time, que pouco produziu da derrota para o Flamengo. Em jogos anteriores, contra Cruzeiro e Chelsea (pelo Mundial), o colombiano estava desgastado e, mesmo com ele em campo, o time encontrou dificuldades.

continua após a publicidade

Apesar de terem características diferentes e ocuparem posições distintas em campo, tanto o camisa 10, quanto o ex-21, possuem a incumbência e responsabilidade pela criação. Na ausência de Ganso, Martinelli, Nonato e Lima desempenharam a função, uma vez que não há substituto direto na posição.

➡️ Renato Gaúcho explica por que Lezcano e Lavega ainda não ganharam espaço no Fluminense

Uma das opções era Renato Augusto, que rescindiu com o clube. A outra é Lezcano, paraguaio constantemente convocado para a seleção, mas que não vem recebendo minutagem com Renato, que afirmou que o jogador não está pronto. Dessa forma, a recuperação de Ganso pode ser a solução para que o Fluminense volte a ser mais produtivo no ataque.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense