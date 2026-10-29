O Vasco usou uma novidade na parte principal de seu uniforme para o clássico contra o Flamengo, nesta quinta-feira (29), pelo Campeonato Brasileiro. Em vez da marca da Sportingbet, patrocinadora máster do clube, a camisa cruz-maltina exibiu o logotipo da Sporting Bot, plataforma de estatísticas e notícias esportivas que utiliza inteligência artificial e pertence ao mesmo grupo empresarial.

A mudança representa uma alternativa para preservar a exposição comercial da parceria, mesmo diante das restrições impostas pela Medida Provisória nº 1.394/2026, que proibiu a publicidade de empresas de apostas de quota fixa no país. Nas partidas anteriores, o Vasco havia ocupado o espaço com a marca do Sócio Gigante, seu programa de relacionamento com torcedores.

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A estratégia também permite manter os investimentos previstos no contrato entre o clube e a Sportingbet, renovado em agosto deste ano. A iniciativa mostra como empresas e equipes buscam alternativas para adaptar os acordos comerciais às novas regras do mercado brasileiro.

Outros clubes também adotaram marcas alternativas

O Vasco não é o único a recorrer a essa solução. O Palmeiras, que também possui contrato com a Sportingbet, já utilizou a Sporting Blog, plataforma de conteúdo vinculada à mesma empresa.

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São Paulo e Fluminense também encontraram uma alternativa semelhante. Os dois clubes passaram a exibir a Superscore, plataforma de dados esportivos pertencente ao grupo da Superbet, antiga patrocinadora máster de ambas as equipes. Dessa forma, as marcas continuam presentes nos uniformes, sem a divulgação direta das plataformas de apostas.