Como assistir Vasco x Flamengo pelo Amazon Prime?

Vasco e Flamengo se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 20h (de Brasília), no Nilton Santos, pela 33ª rodada do Brasileirão Série A 2026. A partida terá transmissão exclusiva ao vivo da Amazon Prime Video (streaming).

Para acompanhar a partida ao vivo, basta acessar o aplicativo ou o site do Prime Video em dispositivos compatíveis, como smart TVs, celulares, tablets, computadores e videogames. A plataforma disponibiliza a transmissão do duelo para seus assinantes.

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Como chegam Vasco e Flamengo?

O Vasco se recuperou da eliminação da Sul-Americana após vencer o Corinthians de virada de São Januário. Com o resultado, o Cruz-Maltino se afastou ainda mais da zona do rebaixamento e também deu a resposta de que a torcida queria dentro das quatro linhas.

O treinador Pedro Emanuel tem o dilema de como vai escalar sua equipe para o confronto, já que no domingo (1) já tem o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Paulo Henrique e Andrés Gómez devem ser preservados por conta de pequenas lesões que os dois vêm lidando.

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O Rubro-Negro, líder do Brasileirão com 70 pontos, chega motivado após conquistar três vitórias seguidas na competição. Depois de ser eliminado da Libertadores pelo Estudiantes, da Argentina, na semana passada, o time comandado por Leonardo Jardim concentra suas atenções na luta pelo título nacional.

Para a próxima partida, Evertton Araújo e Danilo continuam no departamento médico, enquanto o atacante Carrascal está fora por suspensão, após receber o terceiro cartão amarelo. O treinador também deve promover mudanças na equipe, com o retorno do lateral-direito Emerson Royal, que deve ocupar a vaga de Varela.