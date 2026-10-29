Com mudança, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco
Equipes se enfrentam pela 33.ª rodada do Brasileirão
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, na noite desta quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro busca os três pontos para assumir a liderança isolada do Brasileirão.
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Para o confronto no estádio do Botafogo, o treinador português não contará com Alex Sandro, que apresentou edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Já Danilo se recupera de uma cirurgia para corrigir fraturas na mandíbula, enquanto De La Cruz foi poupado em razão do gramado sintético. Saúl segue em tratamento no departamento médico após sofrer um trauma na partida de ida contra o Estudiantes. Por outro lado, Valencia está fora por causa de um quadro de conjuntivite. Carrascal, suspenso, completa a lista de baixas.
Escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco
A escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X FLAMENGO
BRASILEIRÃO - 33ª RODADA
📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)
📍 Local: Nilton Santos
📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)
🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)
🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Escalações
Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)
Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, Saldivia e Puma; Sosa, Lescano, Thiago Mendes; Colidio, Marino e Bruno Duarte.
Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
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