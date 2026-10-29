O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Vasco, na noite desta quinta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o confronto no Estádio Nilton Santos, o Rubro-Negro busca os três pontos para assumir a liderança isolada do Brasileirão.

📲 Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Para o confronto no estádio do Botafogo, o treinador português não contará com Alex Sandro, que apresentou edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Já Danilo se recupera de uma cirurgia para corrigir fraturas na mandíbula, enquanto De La Cruz foi poupado em razão do gramado sintético. Saúl segue em tratamento no departamento médico após sofrer um trauma na partida de ida contra o Estudiantes. Por outro lado, Valencia está fora por causa de um quadro de conjuntivite. Carrascal, suspenso, completa a lista de baixas.

continua após a publicidade

Escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco

A escalação do Flamengo para enfrentar o Vasco conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

Paquetá e Pedro em treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X FLAMENGO

BRASILEIRÃO - 33ª RODADA

📆 Data e horário: quinta, 29 de outubro de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Nilton Santos

📺 Onde assistir: Amazon Prime Video (Streamig)

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

🖥️ VAR: Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

continua após a publicidade

Escalações

Vasco (Técnico: Pedro Emanuel)

Léo Jardim; Cuiabano, Robert Renan, Saldivia e Puma; Sosa, Lescano, Thiago Mendes; Colidio, Marino e Bruno Duarte.

Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Emerson Royal; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.

📲 Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.