O Lance! apresenta os melhores palpites para Santos x Vasco, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto acontece nesta quinta-feira, 26 de fevereiro, às 19h (horário de Brasília), na Vila Belmiro. Confira nossos palpites, análise detalhada e as melhores odds disponíveis.

Palpite do Lance para Santos x Vasco (26/02/2026)

+18. Aposte com responsabilidade. Odds sujeitas a alterações.

Espera-se um placar movimentado, considerando o histórico recente entre as equipes, que costuma apresentar bom número de gols quando se enfrentam. O Santos chega com saldo ofensivo positivo e, inclusive, marcou seis vezes contra o Velo Clube em confronto recente, demonstrando eficiência no ataque.

Já o Vasco da Gama, mesmo sem um retrospecto tão dominante, tem o costume de balançar as redes ao menos uma vez, inclusive diante de adversários tecnicamente superiores, o que reforça a possibilidade de um duelo com gols para ambos os lados.

Em confrontos diretos, as equipes somam média de 2,9 gols marcados Todos os últimos quatro jogos do Santos terminaram com pelo menos três gols Quatro das últimas seis vezes em que as equipes se enfrentaram o placar terminou com mais de 2,5 gols

Outros palpites para Santos x Vasco

O Santos tende a marcar o primeiro gol, considerando que apresenta uma ofensiva superior à do Vasco da Gama de acordo com os dados recentes. O Vasco sofreu o primeiro gol em três dos últimos quatro jogos. Vale mencionar que, jogando contra o Vasco, a equipe santista abriu o placar em seis dos últimos oito confrontos. Além disso, o ataque vascaíno tem sido inconsistente, marcando um ou nenhum gol em oito partidas.

Também é esperado pelo menos dez escanteios, algo que não deve ser difícil, principalmente por conta do Gigante da Colina, que já alcançou essa marca sozinho em diversos jogos recentes. Todos os últimos cinco jogos do Santos terminaram com mais de 9,5 escanteios. Além disso, o Vasco marca muitos cantos, com média de 6,8 por partida, e ainda sofre em média quatro escanteios por jogo. Na temporada atual, a média somada das duas equipes é de 11,93 escanteios por partida.

Por fim, projeta-se um máximo de seis cartões, uma margem confortável para o confronto. Todos os últimos quatro jogos do Santos terminaram com menos de 5,5 cartões. As equipes somam apenas 4,69 cartões combinados na temporada atual. O Vasco comete poucas faltas graves, registrando média de 1,4 cartões nas últimas dez partidas.

Análise e Forma dos Times

Santos - Momento e escalação

O Peixão chega para a partida após derrota por 2 x 1 diante do Novorizontino. Antes disso, havia aplicado uma goleada convincente de 6 x 0 sobre o Velo Clube, mostrando força ofensiva. A equipe vem alternando entre vitórias e derrotas, sinal de que ainda busca maior regularidade no Campeonato Brasileiro.

A boa notícia para o torcedor é o retorno de jogadores importantes. Neymar e Gabriel Bontempo, que estavam no departamento médico, foram liberados e devem reforçar o time, aumentando a qualidade técnica e as opções ofensivas para o confronto.

Provável escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Gabriel Menino; Gabriel Bontempo, Neymar e Rony; Gabigol. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Vasco - Momento e escalação

O Cruzmaltino venceu apenas duas das últimas cinco partidas disputadas, sendo uma delas nos pênaltis contra o Volta Redonda. O desempenho ofensivo não tem sido dos melhores, já que, nos jogos recentes, a equipe marcou no máximo dois gols por partida, mostrando certa limitação na criação.

Apesar disso, o Vasco chega confiante para o duelo, principalmente pelo retrospecto recente diante do Santos, que foi goleado por 6 x 0 no último encontro entre as equipes. Para esta partida, porém, o time terá desfalques importantes, como o zagueiro Carlos Cuesta e o meia Thiago Mendes, ausências que podem impactar o desempenho coletivo.

Provável escalação do Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Alan Saldivia, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros e Tchê Tchê; Johan Rojas, Nuno Moreira e Andrés Gómez; Spinelli. Técnico: Bruno Lazaroni

Confronto direto e estatísticas de Santos x Vasco

O histórico recente entre Santos e Vasco é fundamental para entender este duelo. Confira os últimos confrontos e números que impactam nossos palpites:

Últimos jogos entre Santos e Vasco

17/08/2025 — Santos 0 x 6 Vasco da Gama (Brasileirão Série A)

30/03/2025 — Vasco da Gama 2 x 1 Santos (Brasileirão Série A)

01/10/2023 — Santos 4 x 1 Vasco da Gama (Brasileirão Série A)

14/05/2023 — Vasco da Gama 0 x 1 Santos (Brasileirão Série A)

20/12/2020 — Vasco da Gama 1 x 0 Santos (Brasileirão Série A)

Estatísticas e curiosidades de Santos e Vasco

A média de gols marcados pelas equipes na temporada atual, somadas, é de 2,75, número superior ao palpite principal O Gigante da Colina apresenta alta frequência de ataques perigosos, com média de 84 por partida, o que representa cerca de 0,9 por minuto O Vascão sofre muitos chutes, com média de 11,4 por jogo Quatro dos últimos cinco compromissos do Vasco terminaram com pelo menos dez escanteios Em confrontos diretos, Vasco da Gama e Santos somam média de 5,4 cartões recebidos O Peixe comete poucas faltas, com média de 10,7 por partida nos últimos dez jogos

Comparação de Odds para Santos x Vasco

Encontrar a melhor odd pode fazer diferença no seu retorno. Comparamos as principais casas de apostas para o mercado de resultado da partida:

Casa de Apostas Ambos marcam: sim Ambos marcam: não Betsson 1,78 1,92 Superbet 1,85 1,90 Bet365 1,80 1,95

Resumo dos palpites do Lance para Santos x Vasco

Mais de 2,5 Gols (1,97 na Betsson) Santos marca o 1º gol (1,75 na Betsson) Mais de 9,5 Escanteios (1,72 na Bet365) Menos de 5,5 Cartões (1,65 na Superbet)

