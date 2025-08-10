Vasco e Atlético-MG empataram em 1 a 1, nesse domingo (10), em São Januário, no Rio de Janeiro. O confronto, foi válido pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo foi marcado pelo gol mais rápido do Brasileirão 2025, até aqui.

O jogo

O jogo começou da melhor maneira possível para o Atlético. Logo no primeiro lance, aos 38 segundos, Gabriel Menino recebeu na intermediária e arriscou. A bola entrou na gaveta, para abrir o placar para o Galo logo no primeiro minuto.

Vasco x Atlético-MG (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Aos 14 minutos, Coutinho foi derrubado dentro da área por Cuello, o árbitro mandou seguir. O VAR revisou o lance e chamou o árbitro ao monitor, que voltou atrás e marcou o pênalti. Vegetti foi para a cobrança e não desperdiçou, empatando a partida.

Rony recebeu de Cuello aos 22, invadiu a área e soltou a bomba. Jardim espalmou para impedir o segundo gol do Galo.

O Vasco também criou um boa chance algum tempo depois. Pumita lançou para dentro da área atleticana, e Rayan cabeceou por cima do gol, levando muito perigo.

Pumita apareceu novamente lançando uma bola para a área, Coutinho desviou, e Everson fez uma defesaça.

Logo no começo da segunda etapa, em escanteio cobrado para a área, o Atlético voltou a levar perigo. Lyanco pegou na veia, a finalização levou muito perigo.

Aos nove minutos, Scarpa vacilou na saída de bola. Coutinho ficou com a posse e finalizou livre. Everson fez a defesa para salvar o Galo.

O Atlético ainda teve uma ótima chance, aos 36 minutos. Rony fez o cruzamento rasteiro para a área. Biel apareceu e isolou, perdendo uma ótima oportunidade.

O que vem por aí

O Atlético volta a atuar ainda nesta semana, pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Galo joga na quinta-feira, contra o Godoy Cruz, na Arena MRV, às 19h (de Brasília). Já o Vasco, eliminado da competição continental, joga no domingo, contra o Santos, pelo Brasileirão, na Vila Belmiro, às 16h.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 1 X 1 ATLÉTICO

19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

🥅 Gols: Gabriel Menino (0'/ 1T°) / Vegetti (17'/ 1T°)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Freitas (VAS), Paulo Henrique (VAS) e Vegetti (VAS) / Alexsander (CAM)

🟥 Cartão vermelho:

⚽ ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Victor Luis), João Victor, Lucas Freitas e Puma; Hugo Moura, Tchê Tchê, Coutinho (Garré), Nuno Moreira (David) e Rayan; Vegetti.

ATLÉTICO-MG (Técnico: Cuca)

Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino (Júnior Santos), Alan Franco e Igor Gomes (Alexsander) e Scarpa (Caio Paulista); Rony (Bernard) e Cuello (Biel).