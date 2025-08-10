PC Oliveira esclarece lance polêmico em Vasco x Atlético-MG

O primeiro tempo de Vasco x Atlético-MG não ficou isento de polêmicas no primeiro tempo. O gol do empate do Cruz-Maltino foi de pênalti, marcado por Vegetti. Mas a marcação só foi realizada após confirmação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. PC Oliveira analisou o lance e esclareceu a falta.

Segundo Gustavo Villani, PC Oliveira apontou que o jogador do Atlético-MG foi imprudente ao atingir Phillippe Coutinho. Portanto, o VAR atuou corretamente em recomendar revisão. O comentarista concordou com o pênalti.

Vasco x Atlético-MG

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X ATLÉTICO-MG

19ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 10 de agosto de 2025, às 16h (horário de Brasília);

📍 Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Globo e Premiere;

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Douglas Pagung (ES);

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC).

