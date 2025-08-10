Golaço relâmpago de Gabriel Menino em Vasco x Atlético-MG paralisa web; veja

Vasco x Atlético-MG é um dos jogos que agita a tarde de domingo (10) no Brasileirão. Com apenas 1 minuto de jogo, Gabriel Menino acertou um belíssimo chute de fora da área e abriu o placar para o Galo. A web ficou em choque com o tento.

Não deu tempo nem de Gustavo Villani, narrador da Globo, aquecer a voz. Gabriel Menino recebeu da entrada da área e finalizou de três dedos para vencer Léo Jardim. Foi o gol mais rápido do Brasileirão 2025 até aqui.

Assim que o gol saiu, torcedores de vários times correram para as redes sociais comentar o lance. Veja o gol e a reação da web abaixo.

Golaço de Gabriel Menino em Vasco x Atlético-MG (Foto: Reprodução)

Escalações dos times

Para a partida contra o Galo, duas mudanças: Lucas Piton cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Puma Rodríguez assume a lateral esquerda improvisado. João Victor, que também estava suspenso, retorna à zaga, e Hugo Moura, então improvisado, sobe para formar dupla de volante com Tchê Tchê.

Assim, o Vasco vai a campo para Vasco x Atlético-MG com a seguinte escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Freitas e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Tchê Tchê e Philippe Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Vegetti.

O Atlético está escalado com desfalques considerados titulares. O principal é Hulk, que ficou em Belo Horizonte por controle de carga. Saravia, Fausto Vera e Reinier também ficaram na capital mineira.

Escalação do Galo: Everson; Natanael, Lyanco, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Menino, Alan Franco e Igor Gomes e Scarpa; Rony e Cuello.