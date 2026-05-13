Cuiabano volta a sentir incômodo e segue como desfalque no Vasco; entenda a situação

O Vasco terá que lidar com a ausência de Cuiabano por mais algum tempo. Segundo informações inicialmente publicadas pelo GE e confirmadas pelo Lance!, o lateral-esquerdo voltou a sentir dores na coxa esquerda e continuará fora de combate. Embora a expectativa pelo retorno fosse alta, o Departamento Médico e a comissão técnica optaram por preservar o atleta.

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Cuiabano em campo pelo Vasco (Foto: Reprodução / X)

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Cuiabano já vinha trabalhando com o restante do elenco desde o período que antecedeu o clássico contra o Flamengo. No entanto, mesmo participando das atividades, o jogador estava sendo preservado pela comissão técnica para evitar uma sobrecarga precoce.

O plano de retorno acabou sofrendo um revés: ao tentar elevar o nível de intensidade, o camisa 66 voltou a sentir um incômodo na região do edema sofrido contra o Corinthians, no dia 26 de abril. O lateral relatou a pessoas do clube que ainda não se sente 100% confiante para as divididas e arrancadas típicas do jogo.

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As avaliações diárias mostraram que a cicatrização ainda exige cuidados, e o entendimento atual é de que Cuiabano precisa de, no mínimo, mais cinco dias de um trabalho específico que mescla fisioterapia para eliminar o foco de dor, transição física controlada e trabalhos de intensidade moderada sem impacto excessivo.

➡️ Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Desta forma, a tendência é que o lateral desfalque o Vasco nos próximos três compromissos, que incluem três competições diferentes: Paysandu (Copa do Brasil), Internacional (Brasileirão) e Olimpia (Copa Sul-Americana).

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PAYSANDU

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner.

Provável escalação do Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.