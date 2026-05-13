Vasco busca manter histórico quase perfeito quando em vantagem na Copa do Brasil
Cruz-Maltino se classificou em 33 das 34 vezes em que entrou em vantagem no segundo jogo
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino chega em vantagem após vencer o primeiro confronto, no Mangueirão, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença diante da torcida para garantir a classificação às quartas de final. Além do placar favorável, a equipe carioca conta com um retrospecto amplamente positivo quando sai na frente em confrontos eliminatórios da competição.
Adversário do Vasco, Paysandu chega embalado para duelo decisivo da Copa do Brasil
Vasco
Novas casas de apostas [auto_last_update format=”Y”]: top 11 plataformas novas no Brasil
Sites de apostas
CazéTV acerta com Quaresma e ícones de Flamengo e Vasco para Copa do Mundo
Fora de Campo
➡️ Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil
Um levantamento feito pelo Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida de mata-matas da Copa do Brasil em 34 oportunidades ao longo da história. Dessas, conseguiu confirmar a classificação em 33 ocasiões. O único tropeço aconteceu há mais de duas décadas, em 2002. Na ocasião, o time cruz-maltino venceu o São Paulo por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário, mas acabou eliminado no Morumbi ao sofrer uma derrota por 4 a 0. Os gols paulistas foram marcados por Beletti, Souza, Kaká e Reinaldo.
Vasco enfrenta adversário em alta
Apesar da vantagem vascaína, o adversário chega embalado para o duelo decisivo. O Paysandu não perde desde justamente o primeiro confronto contra o Vasco, disputado em abril. Desde então, o Papão entrou em campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C do Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Verde. A sequência positiva colocou a equipe paraense na liderança da terceira divisão nacional e reforçou a confiança do elenco na busca pelo acesso à Série B.
Além do bom momento, o time paraense também chama atenção pelo desempenho ofensivo. Entre os 20 clubes que disputam a Série C, o Paysandu possui o melhor ataque da temporada. O Papão soma 57 gols marcados em 25 partidas disputadas no ano, média superior a dois gols por jogo.
Diante desse cenário, o Vasco tenta fazer valer a vantagem construída fora de casa para evitar surpresas e seguir vivo na luta por mais um título da Copa do Brasil.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
✅ FICHA TÉCNICA
VASCO X PAYSANDU
COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)
📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: São Januário
📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere
🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)
🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)
🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)
Provável escalação do Vasco
Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner.
Provável escalação do Paysandu
Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias