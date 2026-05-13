Vasco busca manter histórico quase perfeito quando em vantagem na Copa do Brasil

O Vasco recebe o Paysandu nesta quarta-feira (13), em São Januário, pelo jogo de volta da 5ª fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino chega em vantagem após vencer o primeiro confronto, no Mangueirão, por 2 a 0, e pode até perder por um gol de diferença diante da torcida para garantir a classificação às quartas de final. Além do placar favorável, a equipe carioca conta com um retrospecto amplamente positivo quando sai na frente em confrontos eliminatórios da competição.

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➡️ Vasco x Paysandu: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Copa do Brasil

Um levantamento feito pelo Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida de mata-matas da Copa do Brasil em 34 oportunidades ao longo da história. Dessas, conseguiu confirmar a classificação em 33 ocasiões. O único tropeço aconteceu há mais de duas décadas, em 2002. Na ocasião, o time cruz-maltino venceu o São Paulo por 1 a 0 em São Januário, com gol de Romário, mas acabou eliminado no Morumbi ao sofrer uma derrota por 4 a 0. Os gols paulistas foram marcados por Beletti, Souza, Kaká e Reinaldo.

Vasco enfrenta adversário em alta

Apesar da vantagem vascaína, o adversário chega embalado para o duelo decisivo. O Paysandu não perde desde justamente o primeiro confronto contra o Vasco, disputado em abril. Desde então, o Papão entrou em campo cinco vezes e venceu todas as partidas — três pela Série C do Campeonato Brasileiro e duas pela Copa Verde. A sequência positiva colocou a equipe paraense na liderança da terceira divisão nacional e reforçou a confiança do elenco na busca pelo acesso à Série B.

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Ítalo comemora gol marcado pelo Paysandu (Foto: Fernando Torres/AGIF/Folhapress)

Além do bom momento, o time paraense também chama atenção pelo desempenho ofensivo. Entre os 20 clubes que disputam a Série C, o Paysandu possui o melhor ataque da temporada. O Papão soma 57 gols marcados em 25 partidas disputadas no ano, média superior a dois gols por jogo.

Diante desse cenário, o Vasco tenta fazer valer a vantagem construída fora de casa para evitar surpresas e seguir vivo na luta por mais um título da Copa do Brasil.

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✅ FICHA TÉCNICA

VASCO X PAYSANDU

COPA DO BRASIL - 5ª FASE (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 13 de maio de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: São Januário

📺 Onde assistir: SportTV, GeTV e Premiere

🟨 Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

🚩 Assistentes: Thiaggo Americano Labes (SC) Henrique Neu Ribeiro (SC)

🖥️ VAR: Rafael Traci (SC)

Provável escalação do Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano (Lucas Piton); Barros, Thiago Mendes e Rojas; Nuno Moreira, David e Brenner.

Provável escalação do Paysandu

Gabriel Mesquita; Edilson, Castro, Bispo e Bonifazi; Caio Mello, Pedro Henrique e Marcinho; Ítalo, Kleiton e Kauã Hinkel.

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