Ação do Vasco com QR Code na camisa explode; veja números

O Vasco da Gama provou que a mística de São Januário também se traduz em números digitais impressionantes. Durante a partida contra o Athletico-PR, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Cruzmaltino transformou seu uniforme em uma plataforma de conexão direta. Em comemoração aos 10 anos do programa Sócio Gigante, o clube estampou QR Codes exclusivos no espaço do patrocinador máster, alcançando resultados que superaram as expectativas.

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Puma Rodríguez na partida entre Vasco x Atheltico-PR (Foto: Matheus Lima / Vasco)

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A dinâmica foi personalizada: cada jogador entrou em campo carregando um QR Code diferente. Ao escanear o código durante o jogo, o torcedor desbloqueava benefícios que iam desde visitas ao CT e camarotes até descontos em adesões e upgrades de plano.

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A estratégia de "gamificar" a camisa deu certo e os números comprovam o sucesso: a campanha registrou mais de 17 mil acessos únicos durante o período da ação e contabilizou 3.112 novos cadastros no Vasco ID, o que representa um salto superior a 1000% na média diária de registros da plataforma.

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Pedro Caixeiro, Head de Relacionamento e Inovação do Vasco, destaca que a ação foi além do visual:

— Nosso objetivo era criar um ponto de interação direta com o torcedor. Mais do que uma ação visual, queríamos criar uma experiência em tempo real dentro do jogo, conectando paixão, tecnologia e relacionamento de uma forma inédita no futebol brasileiro — afirma o executivo.

Caixeiro ainda pontuou que os dados validam a aposta do clube em experiências digitais:

— Os números reforçam o potencial da iniciativa. Conseguimos gerar mais de 17 mil acessos únicos e um crescimento superior a 1000% na média diária de cadastros no Vasco ID, mostrando como experiências relevantes podem acelerar conexão e conversão ao mesmo tempo — completou.

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O sucesso foi tamanho que o Vasco já confirmou a repetição da dose. O confronto diante do Paysandu, pela Copa do Brasil, contará novamente com os códigos e novos prêmios para os vascaínos em São Januário. Sob o mote "O Vasco é Paixão Crônica", o clube reafirma o compromisso de modernizar a relação com sua base.

Para quem deseja aproveitar o momento histórico, o clube disponibilizou o cupom GIGANTE10, que oferece 10% de desconto na adesão e dois meses adicionais de bônus ao final do plano.