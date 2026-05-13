Ação do Vasco com QR Code na camisa explode; veja números
Iniciativa celebrou 10 anos do Sócio Gigante com experiências exclusivas para a torcida
- Matéria
- Mais Notícias
O Vasco da Gama provou que a mística de São Januário também se traduz em números digitais impressionantes. Durante a partida contra o Athletico-PR, pela 15ª rodada do Brasileirão, o Cruzmaltino transformou seu uniforme em uma plataforma de conexão direta. Em comemoração aos 10 anos do programa Sócio Gigante, o clube estampou QR Codes exclusivos no espaço do patrocinador máster, alcançando resultados que superaram as expectativas.
Vasco busca manter histórico quase perfeito quando em vantagem na Copa do Brasil
Vasco
Com vantagem no placar, Vasco pode poupar titulares contra o Paysandu; veja provável escalação
Vasco
Adversário do Vasco, Paysandu chega embalado para duelo decisivo da Copa do Brasil
Vasco
Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
A dinâmica foi personalizada: cada jogador entrou em campo carregando um QR Code diferente. Ao escanear o código durante o jogo, o torcedor desbloqueava benefícios que iam desde visitas ao CT e camarotes até descontos em adesões e upgrades de plano.
➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance!
A estratégia de "gamificar" a camisa deu certo e os números comprovam o sucesso: a campanha registrou mais de 17 mil acessos únicos durante o período da ação e contabilizou 3.112 novos cadastros no Vasco ID, o que representa um salto superior a 1000% na média diária de registros da plataforma.
Pedro Caixeiro, Head de Relacionamento e Inovação do Vasco, destaca que a ação foi além do visual:
— Nosso objetivo era criar um ponto de interação direta com o torcedor. Mais do que uma ação visual, queríamos criar uma experiência em tempo real dentro do jogo, conectando paixão, tecnologia e relacionamento de uma forma inédita no futebol brasileiro — afirma o executivo.
Caixeiro ainda pontuou que os dados validam a aposta do clube em experiências digitais:
— Os números reforçam o potencial da iniciativa. Conseguimos gerar mais de 17 mil acessos únicos e um crescimento superior a 1000% na média diária de cadastros no Vasco ID, mostrando como experiências relevantes podem acelerar conexão e conversão ao mesmo tempo — completou.
O sucesso foi tamanho que o Vasco já confirmou a repetição da dose. O confronto diante do Paysandu, pela Copa do Brasil, contará novamente com os códigos e novos prêmios para os vascaínos em São Januário. Sob o mote "O Vasco é Paixão Crônica", o clube reafirma o compromisso de modernizar a relação com sua base.
Para quem deseja aproveitar o momento histórico, o clube disponibilizou o cupom GIGANTE10, que oferece 10% de desconto na adesão e dois meses adicionais de bônus ao final do plano.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias