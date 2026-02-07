São Paulo vence o Primavera e entra em zona de classificação do Paulista

O São Paulo venceu o Primavera no Morumbis por 2 a 1 em jogo intenso na noite chuvosa deste sábado (7). Em duelo direto entre as equipes, o Tricolor chegou a oitava colocação da tabela, entrou na zona de classificação e ganhou respiro no Campeonato Paulista.

Para a classificação, precisa torcer por um tropeço do Mirassol contra a Portuguesa nesta rodada. Se acontecer, o Tricolor só dependerá de si. No mais, garantir uma vitória contra a Ponte Preta na próxima rodada é essencial.

Primeiro tempo teve domínio do São Paulo

O São Paulo iniciou a partida com mais intensidade. Apostando na velocidade e conseguindo se estabelecer no campo de ataque, apresentou boas movimentações e encontrou espaços, especialmente com Ferreirinha.

Com o jogo pegado, uma situação gerou forte preocupação aos 30 minutos da primeira etapa. Afonso, Victor Hugo - também do Primavera -, e Gonzalo Tapia, atacante do São Paulo, se envolveram em uma disputa de bola. Os três jogadores se chocaram, mas Afonso acabou batendo a cabeça.

No chão e sem conseguir se levantar, a situação gerou preocupação por conta de uma possível concussão. O árbitro parou a partida, e os atletas receberam atendimento em campo. Devido à intensidade do choque, Afonso precisou deixar o gramado de ambulância. Conforme o protocolo, foi encaminhado ao hospital Albert Einstein, o mais próximo do Morumbis, onde deve passar por exames. A partida reiniciou logo na sequência.

Jogador está consciente e passará por exames

Mesmo superior e mais intenso, o Tricolor não conseguiu converter suas chances e foi para o intervalo sem gols - e sob vaias da torcida, que estava descontente com o resultado.

Segundo tempo

Após ter o domínio no primeiro tempo, mas sem surtir em gols, Hernán Crespo optou por uma mudança importante: a entrada de Luciano no lugar de Dória, buscando deixar o time mais ofensivo. Do lado do Primavera, Lucas Douglas - atacante -, entrou no lugar de Kevin, em uma estratégia parecida.

Quem não faz, leva. E foi assim. Aos oito minutos do segundo tempo, o Primavera puxou o contra-ataque, e Gabriel Poveda abriu o placar para a equipe do interior paulista. A defesa do São Paulo falhou, e a bola passou entre as pernas de Ferrarresi antes de morrer no fundo das redes.

(Fotos: Tainá Araújo | Primavera SAF)

Tentando reagir, Calleri arriscou e desperdiçou uma grande chance ao aparecer nas costas da defesa do Primavera. Levou perigo, mas a bola não entrou. Aos 27 minutos, foi a vez de Lucas Moura decidir. Calleri surgiu pelo lado esquerdo, avançou até a área e cruzou para o lado oposto. Em sua estreia, Lucas Ramón chegou de carrinho e tocou para trás. Lucas Moura aproveitou a sobra e deixou tudo igual no Morumbis. A arbitragem chegou a assinalar impedimento, mas, após revisão do VAR, o gol foi confirmado.

PÊNALTI!

Logo após o gol de Lucas Moura, Luciano foi derrubado na área. A arbitragem marcou a penalidade. Renato, do Primavera, levou seu segundo amarelo por conta disso e foi expulso. Calleri quem ficou responsável pela covbrança, bateu tranquilo e colocou o time à frente no placar.

O resultado dá fôlego ao Tricolor, que dormirá na zona de classificação da competição.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Primavera joga somente no próximo domingo, dia 15, contra o Noroeste.

Veja a festa da torcida do São Paulo no jogo

Ficha Técnica:

🏆SÃO PAULO X PRIMAVERA - 7ª rodada do Paulistão

📍Estádio: Morumbis (São Paulo, SP)

📑Data: Domingo, dia 7 de fevereiro de 2026

🥅 Gols: Poveda (0-1), Lucas (1-1), Calleri (2-1)

🟨 Cartões amarelos: Luan Martins, Renato Vischi, Luiz Fernando (Primavera); Dória, Ferraresi (São Paulo)

🟥 Cartão vermelho: Renato Vischi (Primavera)

Escalações

SÃO PAULO (Técnico: Hernán Crespo)

Rafael; Ferraresi, Dória (Luciano) e Alan Franco; Cédric, Bobadilla (Danielzinho), Marcos Antônio, Lucas Moura (Pedro Ferreira) e Enzo Diaz; Tapia (Calleri) e Ferreirinha.

PRIMAVERA (Técnico: Rafael Marques)

Victor Hugo; Kevin (Lucas Douglas), Afonso (Renato Vischi); Ligger, Thales Oleques; Júnior Caiçara, Luan Martins (João Victor), Matheus Anjos; Paulo Baya (Luiz Fernando), Welliton (Josiel), Gabriel Poveda.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Murilo Tarrega Victor

🚩 Assistentes: Bruno Silva de Jesus e Anderson José de Moraes Coelho

🖥️ VAR: Vinicius Gonçalves Dias Araujo