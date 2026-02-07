Fluminense encaminha saída de Lima para o América-MEX

O Fluminense encaminhou o empréstimo do meio-campista Lima ao América-MEX. O jogador será cedido por uma temporada, com opção de compra fixada ao fim do ano. Lima possui contrato com o Tricolor até dezembro de 2027.

Lima, com isso, não irá a campo com a equipe neste domingo (8). O Fluminense receberá o Maricá, às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em duelo válido pela sexta e última rodada do Campeonato Carioca.

O América do México dedicou atenção ao mercado brasileiro e nos últimos dias fechou a contratação de Raphael Veiga, ex-Palmeiras. Os moldes são os mesmos das tratativas por Lima. Na última partida, o Flu empatou com o Bahia fora de casa - veja os melhores momentos no vídeo abaixo.

Lima pelo Fluminense

Lima chegou ao Fluminense em 2023, vindo do uma longa trajetória no Ceará. Durante o período em Laranjeiras, se destacou pela polivalência, atuando em diferentes funções no meio de campo e até como zagueiro.

Em sua primeira temporada pelo clube das Laranjeiras, conquistou a Libertadores e o Campeonato Carioca, levantando a taça da Recopa no ano seguinte. Pelo Flu, soma 168 partidas, 16 gols e sete assistências.

