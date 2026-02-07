Crespo valoriza vitória do São Paulo, mas dispara contra calendário da FPF: 'Loucura'

Hernán Crespo falou sobre a importância da vitória do São Paulo contra o Primavera, de virada, mas não poupou palavras ao criticar o calendário da Federação Paulista de Futebol. De acordo com o treinador, as reações estão vindo, mas a sequência de jogos - nos moldes do Campeonato Paulista neste ano -, pode ser vista como "loucura".

- O time se comportou bem. Tivemos nossos momentos no último tempo para recuperar a bola. No segundo tempo, mudamos porque entendíamos que era preciso colocar mais peso ofensivo para dificultar. Precisávamos de mais qualidade. No primeiro tempo, a escolha da escalação foi por conta da sequência de jogos. A ideia era não arriscar o Luciano, mas ele entrou bem. Depois, eles encontraram um gol. Era um jogo difícil, que poderia ser perdido. Jogador no Morumbis precisa colocar pressão e assumir riscos. Mais uma vez, na virada, ficamos felizes - disse o treinador sobre o confronto.

Sobre o calendário, Crespo disse que "é preciso uma conversa com a CBF". Falando em datas, o São Paulo está mesclando partidas pelo estadual, mas também pelo Brasileirão. Além disso, veio de uma sequência dura nas últimas semanas, com clássicos seguidos, o que teria obrigado o técnico a poupar alguns atletas, como Luciano.

- É assim. A federação escolheu esse calendário e precisa arcar com isso. Minha opinião? Para mim, é uma loucura. Jogos sem preparação, jogos importantes. Isso condiciona o trabalho do treinador e dos jogadores. Não há tempo de preparação, joga-se a cada três dias. Não há grandes viagens, tudo é mais perto, mas é preciso pensar em um calendário melhor. A Federação Paulista precisa conversar com a CBF. A gente está bem, é legal, mas é uma loucura - completou.

Próximos jogos

O São Paulo volta a campo na quinta-feira, dia 11, às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio. Jogo vale pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. No final de semana, enfrenta a Ponte Preta para definir seu futuro no Paulistão.