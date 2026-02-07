Vasco anuncia Cuiabano, que usará o número 66
Jogador chega por empréstimo até o final de 2026
O Vasco anunciou o lateral-esquerdo Cuiabano, ex-Botafogo que estava no Nottingham Forrest, da Inglaterra. O jogador chega por empréstimo para a temporada com opção de compra ao fim de 2026.
Cuiabano chegou no Rio na quinta-feira (5), quando falou pela primeira vez como jogador do Vasco.
- Estou muito feliz de estar chegando no Vasco e estou apto, sim (para jogar). Tive dois jogos lá no sub-21, já vinha treinando. Agora é conversar com o professor Diniz para ver o que ele pensa, porque a decisão final é dele - disse o lateral.
A chegada do jogador atende a uma demanda do Vasco para o setor. O clube vive um momento de indefinição na lateral esquerda após a venda de Leandrinho ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. Além disso, Lucas Piton, titular da posição, tem recebido sondagens do exterior e apresentou oscilações no início da temporada. No elenco, as alternativas são limitadas: Puma Rodríguez já foi utilizado improvisado no setor, Vítor Luís foi alvo de críticas da torcida após a partida contra o Nova Iguaçu, e o jovem João Victor, recém-promovido da base, vem ganhando espaço gradualmente.
Ele é o quinto reforço do clube para a temporada, que já confirmou as contratações de Johan Rojas, Alan Saldivia, Marino e Brenner. Além deles, o atacante Claudio Spinelli, do Independiente del Valle, chegou no Rio de Janeiro neste sábado (7) para realizar exames e assinar o contrato. Veja as primeiras palavras de Spinelli em solo carioca.
