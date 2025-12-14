menu hamburguer
Corinthians

Corinthians chega à oitava final da Copa do Brasil; veja o histórico

Timão eliminou o Cruzeiro nos pênaltis

Ulisses Lopresti
São Paulo (SP)
Dia 14/12/2025
21:03
Hugo Souza pegou dois pênaltis contra o Cruzeiro (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
(Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)
  Mais Notícias

Após bater na trave por dois anos consecutivos, o Corinthians está de volta a uma final de Copa do Brasil. Neste domingo (14), o clube alvinegro perdeu para o Cruzeiro por 2 a 1, na Neo Química Arena, mas venceu nos pênaltis e carimbou a vaga na decisão.

Veja quanto o Corinthians faturou com a classificação para a final da Copa do Brasil

Será a oitava vez que o Corinthians decide a Copa do Brasil. O clube alvinegro conquistou o título em três oportunidades: 1995, 2002 e 2009. Em 2001, 2008, 2018 e 2022, ficou com o vice-campeonato. O último título nacional do Timão foi o Campeonato Brasileiro de 2017.

O Timão foi semifinalista da competição em 2023 e 2024, quando acabou eliminado por São Paulo e Flamengo. Na atual temporada, o Corinthians eliminou o Novorizontino, Palmeiras, Athletico Paranaense e Cruzeiro.

Hugo Souza foi decisivo em vitória do Corinthians
Hugo Souza comemora classificação do Corinthians após defender dois pênaltis (Foto: Jefferson Aguiar/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Corinthians em finais da Copa do Brasil

  • 1995 – Corinthians campeão sobre o Grêmio
  • 2001 – Corinthians vice-campeão contra o Grêmio
  • 2002 – Corinthians campeão sobre o Brasiliense
  • 2008 – Corinthians vice-campeão contra o Sport
  • 2009 – Corinthians campeão sobre o Internacional
  • 2018 – Corinthians vice-campeão contra o Cruzeiro
  • 2022 – Corinthians vice-campeão contra o Flamengo

Pode encostar no rival

O Corinthians busca o tetracampeonato do torneio e se igualar ao Palmeiras como o clube paulista mais vitorioso da Copa do Brasil. Santos e São Paulo conquistaram o título em uma oportunidade, assim como o Paulista de Jundiaí e o Santo André.

O adversário do Timão sairá do confronto entre Vasco e Fluminense, que acontece neste momento, no Maracanã. Os jogos serão realizados na quarta-feira (17), na Neo Química Arena, e no domingo (21), no Rio de Janeiro.

