Brilho de Acosta no Fluminense x Flamengo tem explicação: 'Várias pessoas'

O golaço marcado por Lucho Acosta na vitória do Fluminense sobre o Flamengo por 2 a 1, no Maracanã, não foi obra do acaso. Principal nome do time desde a chegada de Luis Zubeldía, o meia argentino vive grande momento no clube, e revelou uma adaptação acelerada ao Rio de Janeiro. A mudança de ares não foi problema para o jogador, que falou da ajuda recebida por "várias pessoas".

— Eu joguei com muitos brasileiros, então eles me ensinaram e eu já conhecia um pouco, sim. E quando cheguei aqui, o grupo também coloca muita música, e eu gosto. Eu gosto do país para onde vou, gosto de conhecer a cultura, como é o país. Gosto da música e de conhecer tudo do lugar para onde venho. É assim que me adapto muito rápido e me sinto em casa. Aqui várias pessoas me ajudam bastante e vou me adaptando cada vez mais ao que é o Rio.

O Fluminense venceu o Fla-Flu pela 34ª rodada com gols de Acosta e Kevin Serna, ambos no primeiro tempo. A atuação segura consolidou o Tricolor na briga por vaga direta na Libertadores e reforçou o protagonismo do camisa 10, que assumiu a liderança técnica da equipe desde que o treinador argentino assumiu na rodada 25.

Acosta protagonista do Fluminense com Zubeldía

Desde a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, na estreia de Zubeldía, Acosta cresceu tecnicamente e se tornou o motor da articulação ofensiva do Tricolor. O argentino tem sido peça-chave na construção das jogadas, na circulação da bola e, mais recentemente, na definição: além do gol no Fla-Flu, já havia se destacado com assistências e participação direta em transições. A atuação contra o Flamengo reforça o status que Acosta adquiriu internamente. Protagonista dentro de campo, o meia virou referência no vestiário e rapidamente caiu nas graças dos torcedores.