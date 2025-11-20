Fluminense supera Flamengo e Palmeiras e é líder do Brasileirão com Zubeldía

O Fluminense assumiu, no recorte desde a rodada 25 do Brasileirão, desde a chegada de Luis Zubeldía, a condição de time que mais pontuou na competição. O Tricolor soma 20 pontos, acima de Palmeiras (17) e Flamengo (17) no mesmo período. O argentino estreou no comando técnico na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, e desde então transformou o rendimento da equipe.

A posição isolada no recorte se consolidou com a vitória por 2 a 1 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira (19), no Maracanã. Lucho Acosta e Kevin Serna marcaram os gols do resultado que colocou o Flu mais próximo da classificação à Libertadores e reduziu a distância entre líder e vice-líder na tabela geral.

Zubeldía, porém, evitou valorizar estatísticas e ressaltou incômodo com análises descontextualizadas — inclusive quando elas o favorecem

— Toda essa estatística que surge rodada após rodada me faz muito mal. Não gosto desse tipo de dado. Entendo que existem análises, que há muita informação, gente que trabalha buscando essa suposta perfeição. E você sabe que todo esse tipo de informação parcial, sem analisar o contexto, me faz mal. Sinto que é injusta. Sinto que se elogia um trabalho que talvez nem seja para ser elogiado, e se destrói um trabalho que talvez nem seja para ser criticado. Agora que essa estatística está a meu favor, eu deveria receber isso de maneira positiva, mas isso me incomoda.

Fluminense cresce sob Zubeldía

Depois de um início irregular no campeonato, o Fluminense encontrou consistência ofensiva e disciplina tática com o treinador. No clássico contra o Flamengo, a equipe pressionou desde o início, marcou duas vezes ainda no primeiro tempo e soube resistir ao volume rubro-negro na etapa final. A vitória levou o Flu a 54 pontos e reforçou o momento positivo.

No recorte do treinador argentino:

10 jogos

6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas

20 pontos conquistados

Melhor desempenho do Brasileirão desde a rodada 25



O que vem pela frente?

O Fluminense volta a campo no sábado, às 21h30, contra o Palmeiras, no Allianz Parque — confronto direto para medir forças justamente contra o segundo time que mais pontuou no recorte Zubeldía.