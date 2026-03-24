O atacante Vagner Love, de 41 anos, anunciou nesta terça-feira (24) que encerrará sua carreira como jogador profissional. Em publicação nas redes sociais, o camisa 9 do Retrô escreveu "o último capítulo" ao lado de uma foto sua. Segundo apuração do "ge.globo", a partida derradeira será no próximo sábado (28), contra o Ceará, na Arena de Pernambuco, pela segunda rodada da Copa do Nordeste.

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Apesar da aposentadoria dos gramados, Love seguirá ligado ao futebol. O atacante assumirá um cargo na comissão técnica do Retrô, iniciando uma nova etapa como auxiliar técnico do clube pernambucano. A transição imediata reforça o vínculo do jogador com a equipe, onde atuou na reta final da carreira.

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Vagner Love teve carreira vitoriosa dentro e fora do Brasil

Revelado pelo Palmeiras em 2002, Vagner Love acumulou 24 títulos em sua trajetória. Pelo Corinthians, foi campeão brasileiro em 2015 e paulista em 2019. No CSKA Moscou, viveu um dos períodos mais vitoriosos, conquistando quatro Campeonatos Russos, seis Copas da Rússia, quatro Supercopas e a Liga Europa de 2004/05.

No futebol brasileiro, Love também defendeu Flamengo, Sport, Atlético-GO, Avaí e Retrô. Pelo Sport, foram 76 jogos, 30 gols e um título pernambucano. Pelo Retrô, disputou 24 partidas, marcou cinco gols e deu uma assistência.

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Fora do país, além do CSKA, passou por Shandong Luneng (China), Monaco (França), Alanyaspor (Turquia), Besiktas (Turquia), Kairat (Cazaquistão) e Midtjylland (Dinamarca). Atualmente, Love é o terceiro maior artilheiro brasileiro em atividade no mundo, com 422 gols marcados, atrás apenas de Hulk (455) e Neymar (454).

Vágner Love, uma das referências do time do Retrô (Foto: divulgação / Retrô)

Vagner Love também tem história com a amarelinha. Defendeu a Seleção Brasileira entre 2004 e 2007, com 25 partidas e nove gols marcados. Esteve presente nos títulos da Copa América de 2004 e 2007.

O atacante não viajou com a delegação do Retrô para enfrentar o Imperatriz-MA, nesta terça-feira, pela estreia na Copa do Nordeste. O foco está na despedida, no próximo sábado, diante do Ceará.

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