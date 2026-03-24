No radar do Palmeiras, Allan Barcellos caminha para deixar o São Paulo
Técnico pediu demissão, mas ainda não assinou
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Allan Barcellos pode estar de saída no São Paulo. A informação foi antecipada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo Lance!. Ao que tudo indica, o treinador estaria na mira do Palmeiras.
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Segundo informado à reportagem, o pedido de demissão teria partido do treinador, mas ainda há uma conversa quanto à rescisão. No momento, nada foi assinado. Sobre o interesse do Palmeiras, o trabalha no momento com quatro nomes para substituir Lucas Andrade no comando do Sub-20. Outros nomes como Leonardo Galbes e João Burse foram citados.
A decisão ainda não está fechada, mas existia uma tendência que as conversas avançassem após o retorno do Equador, onde estavam disputando a Copa Libertadores da categoria. A equipe retornou nesta madrugada.
No começo deste ano, o Tricolor renovou o contrato de Allan até 2027, justamente para blindar o técnico. Nos últimos meses, Atlético-MG e Bahia demonstraram interesse também. Existia também um plano de integrar Allan no elenco profissional pensando em um projeto futuro, o que não foi posto em prática.
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Números de Allan pelo São Paulo
No São Paulo desde 2022, Allan Barcellos já trabalhou em praticamente todas as divisões de base do clube, passando pelo Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e Sub-20. Em 2023, o São Paulo foi vice-campeão do Brasileiro Sub-17 e também do Paulista Sub-17. Já em 2024, a equipe conquistou a Copa do Brasil Sub-20 e ficou com o vice na Copa do Brasil Sub-17 e no Paulista Sub-20. O ápice veio em 2025, com a conquista da Copinha, torneio mais tradicional da categoria.
Também esteve presente em finais importantes nos últimos anos, como Campeonato Paulista Sub-20, Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-17, chegando à decisão em nove das últimas 13 competições disputadas.
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