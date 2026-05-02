Palmeiras fecha patrocínio para calções dos uniformes de jogo e treino

O Palmeiras anunciou um novo acordo de patrocínio neste sábado (2) com a MotoChefe Brasil, marca líder no segmento de scooters e bikes elétricas no país. A marca vai estampar a parte traseira dos calções dos uniformes de jogo e treino, incluindo as equipes do masculino, feminino e das categorias de base.

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O acordo foi fechado até 2028. A presidente Leila Pereira se manifestou sobre o assunto, destacando os benefícios que trará aos torcedores.

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- Estamos muito felizes por fechar uma parceria com a MotoChefe, uma empresa que compartilha dos nossos valores de inovação e sustentabilidade. Tenho certeza de que essa união trará benefícios importantes tanto para o Palmeiras quanto para os nossos torcedores - disse a presidente.

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Patrocínio estampará uniformes do Palmeiras de todas as categorias (Foto: Palmeiras/Divulgação)

Unimos a força da nossa história com a potência elétrica que o futuro pede. O movimento que começa no estádio agora ganha as ruas 💚



É oficial: a MotoChefe inicia uma parceria com o Verdão conectando o que a gente sente na arquibancada com um novo caminho 🐽🛵 ➤… pic.twitter.com/Edsa4DfUg7 — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 2, 2026

Saiba mais sobre a nova patrocinadora do Palmeiras

Criada em 2019 e com produção nacional, a MotoChefe atua no desenvolvimento de scooters e bicicletas elétricas, apostando em soluções voltadas à economia, menor emissão de poluentes e mais praticidade no trânsito. A parceria com o Palmeiras amplia a lista de conexões esportivas da empresa, que já conta, por exemplo, com o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho como embaixador.

- O Palmeiras traduz exatamente o que a MotoChefe acredita: movimento, paixão e evolução constante. Estamos construindo uma marca que transforma a mobilidade urbana, e faz sentido fazer isso ao lado de um clube que transforma energia em conquista - afirmou Flávio Drapal, fundador e diretor comercial da MotoChefe Brasil.