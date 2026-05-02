O Corinthians venceu o Peñarol por 2 a 0, na Neo Química Arena, e manteve o 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. A partida também marcou a estreia de Kaio César na competição continental.

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Em campo, o atacante entrou no segundo tempo e atuou por cerca de 30 minutos. O camisa 37 foi responsável por provocar dois cartões amarelos na equipe uruguaia, além de registrar 75% de acerto nos passes, cerca de 70% de aproveitamento nos dribles e uma finalização bloqueada.

— Sensação única. É o sonho de qualquer criança disputar uma Libertadores. Ainda mais dessa forma, com uma bela vitória, em cima de um grande time como o Peñarol, que tem muita tradição e história na competição. Sem dúvidas é um dia que eu vou levar pra sempre comigo. Espero poder seguir ajudando e disputar ainda mais jogos de Libertadores pelo Corinthians — disse o jogador do Corinthians.

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O camisa 37 também projetou a sequência da competição e falou sobre o bom momento sob o comando de Fernando Diniz.

— Reflexo do nosso trabalho diário. A gente vem assimilando cada vez mais as ideias do Diniz, ele é um cara que procura extrair o melhor de cada um e isso vem dando resultado. Estamos invictos e sem levar gols, o que não é fácil diante de um calendário tão competitivo. A gente espera seguir nesse ritmo e evoluir ainda mais como equipe. Vamos virar a chave e já focar nos próximos objetivos — completou.

Com Kaio César, o Corinthians volta a campo no próximo domingo (03), contra o Mirassol, às 20h30 (horário de Brasília), pela décima quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, o Timão volta a campo apenas no dia 6, fora de casa, contra o Santa Fé.

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Kaio César exaltou trabalho de Diniz no Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Carreira de Kaio César

Kaio César tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2028 e chegou ao Timão por empréstimo. O jogador foi contratado pelo clube árabe junto ao Vitória de Guimarães, de Portugal, no início de 2025, por cerca de 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 57 milhões), e vai reforçar o Corinthians por empréstimo.

No Brasil, o atacante defendeu as cores do Coritiba entre 2023 e 2024. Nesse período, entrou em campo em 36 partidas e marcou três gols.

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